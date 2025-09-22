Tỷ giá USD hôm nay (22/9): Thế giới phục hồi, trong nước tăng nhẹ

Sáng ngày 22/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.189 VND/USD, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 97,65.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.980 VND/USD - 26.398 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.178 - 26.448 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.178 đồng 26.448 đồng Vietinbank 26.214 đồng 26.448 đồng BIDV 26.200 đồng 26.448 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.090 - 31.047 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.146 đồng 31.735 đồng Vietinbank 30.513 đồng 31.768 đồng BIDV 30.601 đồng 31.720 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.84 đồng 182.75 đồng Vietinbank 174.46 đồng 182.46 đồng BIDV 175.31 đồng 182.23 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 22/9/2025 giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.465 - 26.565 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 97,65.

Trong tuần trước, đồng USD đã có sự trở lại đáng kể sau giai đoạn suy yếu, phản ánh rõ những biến động phức tạp của thị trường tài chính quốc tế. Từ mức thấp nhất trong ba năm, đồng bạc xanh đã phục hồi và khép lại tuần với đà tăng khiêm tốn.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã có thời điểm giảm xuống mức 96,20, mức thấp nhất trong vòng 3 năm. Nếu chỉ số này "xuyên thủng" mốc đáy 96,21 được xác lập ngày 17/9, nguy cơ sẽ trượt sâu về các vùng hỗ trợ 95,13 (tháng 2/2022) và 94,62 (tháng 1/2022). Ngược lại, để duy trì xu hướng tăng, DXY cần vượt qua mốc 100,26 của tháng 8, rồi mới hướng tới các đỉnh quan trọng hơn là 100,54 và 101,97 trong tháng 5. Đồng USD hiện vẫn ở thế giằng co, phụ thuộc nhiều vào chính sách điều hành vĩ mô cũng như tâm lý thị trường quốc tế.

Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR đã có thời điểm tăng mạnh lên mức 1,1918, cao nhất trong bốn năm, nhưng sau đó mất đà, lùi về vùng 1,1750 vào cuối tuần. Các ngưỡng kháng cự 1,1830 và 1,1920 hiện được coi là những rào cản chính, trong khi vùng hỗ trợ 1,1700 - 1,1590 giữ vai trò then chốt. Một khi đồng EUR “xuyên thủng” vùng hỗ trợ này, khả năng bước vào đợt suy giảm sâu hơn.

Đồng Bảng Anh (GBP) cũng ghi nhận tuần giao dịch nhiều biến động so với đồng USD. Quyết định thận trọng của Ngân hàng Anh (BoE) trong việc duy trì chính sách tiền tệ chưa đủ sức giữ ổn định giá trị đồng tiền này. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế tại Anh khá tích cực, với doanh số bán lẻ tháng 8 vượt kỳ vọng, nhưng vẫn không thể đảo ngược xu hướng giảm của cặp tỷ giá GBP/USD. Đồng bạc xanh hồi phục, được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ, đã khiến GBP rơi vào thế yếu./.