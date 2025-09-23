Ngày 23/9: Giá thép, quặng sắt tiếp tục khởi sắc

Giá thép và quặng sắt Trung quốc tiếp tục khởi sắc trong phiên giao dịch sáng 23/9. Trong nước, giá thép xây dựng duy trì mức ổn định.

sáng 23/9, giá thép thanh neo tại mức 3.109 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 0830 sáng 23/9, giá thép thanh neo tại mức 3.109 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 22/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,8% (24 nhân dân tệ) lên mức 3.093 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 0,6% (5 nhân dân tệ) lên mức 828,5 nhân dân tệ/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,11 USD lên mức 106,65 USD/tấn.

Giá hợp đồng quặng sắt kỳ hạn khởi sắc khi sản lượng thép ở các lò cao tại Trung Quốc phục hồi, trong bối cảnh nhu cầu vật liệu xây dựng tăng mạnh trước kỳ nghỉ Quốc khánh, theo Reuters.

Nhu cầu vật liệu xây dựng hiện đang tăng lên, được hỗ trợ bởi quá trình giảm hàng tồn kho và hoạt động tái dự trữ từ các doanh nghiệp hạ nguồn trước kỳ nghỉ Quốc khánh, công ty môi giới Hexun Futures cho biết.

Trên Sàn Đại Liên, diễn biến các nguyên liệu luyện thép khá trái chiều khi giá than mỡ luyện cốc tăng 0,12% trong khi giá than cốc giảm 0,43%.

Trong khi đó, nhập khẩu than của Trung Quốc trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng, nhờ giá nội địa tăng. Tuy nhiên, khối lượng nhập khẩu vẫn thấp hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu yếu và nguồn cung trong nước dồi dào.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 08h30 ngày 23/9/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.