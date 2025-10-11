Ngày 11/10: Giá thép cây trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 28 Nhân dân tệ

Giá thép cây hôm nay (11/10) trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giao tháng 5/2026 tăng 28 Nhân dân tệ, lên mức 3.173 Nhân dân tệ/tấn do nhà máy Trung Quốc bổ sung hàng tồn kho, nhưng áp lực biên lợi nhuận vẫn tiếp diễn. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được doanh nghiệp duy trì mức giá ổn định.

Giá thép xây dựng trong nước hôm nay tiếp tục duy trì ổn định. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 5/2026 tăng 28 Nhân dân tệ, lên mức 3.173 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng, được hỗ trợ bởi việc các nhà máy thép Trung Quốc đẩy mạnh bổ sung hàng tồn kho sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, dù biên lợi nhuận thấp và lo ngại về các hạn chế thương mại đối với thép vẫn gây sức ép lên tâm lý thị trường.

Trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất tăng 0,96% lên 790,5 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 110,9 USD/tấn).

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 (SZZFV5) trên sàn giao dịch Singapore cũng tăng 0,34%, đạt 104,55 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE), giá thép nhìn chung tăng nhẹ. Thép thanh (SWRcv1) giữ nguyên, thép cuộn cán nóng tăng 0,37%, thép không gỉ tăng 0,59%, còn thép cây tăng 0,19%.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể tại thời điểm sáng ngày 11/10/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định.

Tại miền Bắc, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 lên mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.