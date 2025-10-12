Ngày 12/10: Giá tiêu tiến sát đỉnh 150.000 đồng/kg, cà phê tiếp đà giảm

Giá tiêu trong nước hôm nay (12/10) tiến sát đỉnh 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.500 - 113.800 đồng/kg. Giảm nhẹ trung bình 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá tiêu hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu

Giá tiêu ở mức 146.000 - 148.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay không biến động với hôm qua. Hiện giá tiêu ở mức 146.000 - 148.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng hiện đang ở vị trí dẫn đầu thị trường trong nước với mức giá cao nhất là 148.000 đồng/kg.

Gia Lai chốt phiên ở mức 146.000 đồng/kg, giữ nguyên mức giá so với ngày trước đó. TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá thu mua trung bình là 146.500 đồng/kg; Trong khi đó, Đồng Nai ổn định ở mức 146.000 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), Việt Nam đã nhập khẩu 1.588 tấn hạt tiêu các loại trong tháng 9/2025, kim ngạch đạt 10,4 triệu USD, tiêu đen đạt 1.431 tấn, tiêu trắng đạt 157 tấn.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ône định, cụ thể, giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7.230 USD/tấn; giá tiêu trắng ở ngưỡng 10.008 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil hiện đang giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen và tiêu trắng cũng không biến động, lần lượt còn 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn.

Giá cà phê tiếp đà giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.500 - 113.800 đồng/kg. Giảm nhẹ trung bình 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Theo đó, Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 113.800 đồng/kg. Tỉnh này ghi nhận mức giảm 700 đồng/kg so với phiên trước, giảm mạnh nhất cả nước.

Tại Gia Lai, vùng đất nổi tiếng với cà phê, hiện đang giao dịch ở mức 113.500 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg, giảm mạnh thứ 2 sau Đắk Lắk.

Trong khi đó, Lâm Đồng - khu vực có sản lượng lớn, duy trì mức giá phổ biến 113.000 đồng/kg, giảm 600 đồng. Đây là tỉnh có mức giá cà phê thấp nhất cả nước hôm nay.

Theo số liệu của Bộ Công thương, cuối tháng 9/2025, giá cà phê tại thị trường nội địa giảm mạnh do nông dân và thương lái bán ra ồ ạt sau giai đoạn giá cao, gây dư cung và giá trên thị trường thế giới giảm.

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 9/2025 đạt 84,0 nghìn tấn, trị giá 477,0 triệu USD, giảm 0,1% về lượng nhưng tăng 3,7% về trị giá so với tháng 8/2025, tăng 63,5% về lượng và tăng 66,3% về trị giá so với tháng 9/2024. Lũy kế 9 tháng năm 2025, xuất khẩu cà phê ước đạt 1,23 triệu tấn, trị giá 6,98 tỷ USD, tăng 11,1% về lượng và tăng mạnh 61,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đi ngang so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4.480 USD/tấn, không biến động so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 đạt mức 4.391 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng đi ngang so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 373,05 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 đạt 356,35 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 445,9 US cent/pound, giảm 0,8%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 442,1 US cent/pound, giảm 1,11%./.