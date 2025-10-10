Ngày 10/10: Giá thép, quặng sắt đồng loạt tăng

Giá thép và quặng sắt tăng nhẹ nhờ hoạt động tích trữ của các nhà máy thép Trung Quốc, trong khi châu Âu siết chặt nhập khẩu thép để bảo vệ ngành nội địa. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được doanh nghiệp duy trì mức giá ổn định.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 8h30 sáng 10/10, giá thép thanh trên sàn Thượng Hải giao dịch ở mức 3.095 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 9/10, giá thép thanh kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,07% (2 nhân dân tệ) về mức 3,019 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,56% (4,5 nhân dân tệ) lên mức 804 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,73 USD lên mức 104,86 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, được hỗ trợ bởi hoạt động tích trữ hàng hóa tại các nhà máy thép Trung Quốc sau kỳ nghỉ Quốc khánh, dù tâm lý thị trường vẫn chịu áp lực từ biên lợi nhuận thấp và lo ngại về các biện pháp hạn chế thương mại đối với thép, theo Reuters.

Cụ thể, trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2025 tăng 1,09%, lên 791,5 nhân dân tệ/tấn (khoảng 111,03 USD).

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể tại thời điểm 8h00 ngày 10/10/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.