Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (10/10) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 9/10 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 486 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 480 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 434 đồng/lít, dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, dầu mazut giảm 562 đồng/kg.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 19.729 đồng/lít. Ảnh: P.C

Giá xăng RON95-III giảm 480 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 10/10, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 2/10.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 486 đồng/lít, giá bán ra ở mức 19.138 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 480 đồng/lít, giá bán ra 19.729 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 434 đồng/lít, giá bán ra 18.604 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, giá bán ra 18.434 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 562 đồng/kg, giá bán 14.808 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 2/10/2025 và kỳ điều hành ngày 09/10/2025 là: 76,138 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,578 USD/thùng, tương đương giảm 3,28%); 78,322 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,366 USD/thùng, tương đương giảm 2,93%); 86,298 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,088 USD/thùng, tương đương giảm 3,45%); 87,660 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 2,308 USD/thùng, tương đương giảm 2,57%); 392,696 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 19,100 USD/tấn, tương đương giảm 4,64%).

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 38 phiên điều chỉnh, trong đó có 16 phiên giảm, 17 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ khi nhà đầu tư đánh giá tác động trái chiều giữa thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và tiến trình hòa bình Ukraine bị đình trệ.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 65,88 USD/thùng, giảm 0,54% (tương đương giảm 0,36 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 62,29 USD/thùng, giảm 0,50% (tương đương giảm 0,31 USD/thùng).

Trước đó, OPEC+ gồm các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh như Nga đã đồng ý tăng sản lượng từ tháng 11 với mức thấp hơn dự kiến, giúp xoa dịu lo ngại dư cung.

Trong phiên trước, giá dầu tăng khoảng 1%, đạt mức cao nhất trong một tuần, do bế tắc trong tiến trình hòa bình Ukraine khiến giới đầu tư tin rằng các lệnh trừng phạt Nga - nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sẽ còn duy trì lâu dài.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, tổng lượng sản phẩm dầu mỏ cung cấp hàng tuần của Mỹ, chỉ báo cho nhu cầu tiêu thụ dầu đã tăng lên 21,99 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 12/2022./.