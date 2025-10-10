Ngày 10/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (10/10) tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 114.000 - 115.000 đồng/kg. Tăng trở lại trung bình 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Trong khi đó, giá tiêu tăng mạnh cục bộ. Hiện giá tiêu ở mức 146.000 - 149.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 10/10 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 114.000 - 115.000 đồng/kg. Tăng trở lại trung bình 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 114.000 đồng/kg. Tăng 1.000 đồng/kg.Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mốc 114.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4.568 USD/tấn, tăng 0,57% (26 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,26% (12 USD/tấn), đạt mức 4.472 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 453,05 US cent/pound, giảm 0,29%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 447,1 US cent/pound, giảm 1,36%.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng quay đầu giảm mạnh so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 2,03% (7,85 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 377,25 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 2,06% (7,6 US cent/lb), đạt 360,4 US cent/lb.

Giá tiêu trong nước tăng mạnh tại TP. Hồ Chí Minh

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh cục bộ so với hôm qua. Hiện giá tiêu ở mức 146.000 - 149.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148.000 đồng/kg; tại Gia Lai cũng không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh hiện ở mức 149.000 đồng/kg, tăng mạnh tới 2.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 147.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động mạnh tại thị trường Indonesia. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7.221 USD/tấn, tăng 0,44% so với hôm qua. Tương tự, tiêu trắng tại thị trường này cũng bật tăng mạnh 0,43%, chạm ngưỡng 10.119 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil hiện đang giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen và tiêu trắng cũng không biến động, lần lượt còn 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn./.