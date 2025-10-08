Giá cà phê trong nước hôm nay (8/10) quay đầu giảm mạnh từ 2.000 - 2.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước được giao dịch trong khoảng 114.500 - 115.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không biến động sau ngày tăng giá hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch trong khoảng 114.500 - 115.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh 2.000 - 2.500 đồng/kg

Giá cả cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 114.500 - 115.000 đồng/kg. Giảm từ 2.000 - 2.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức giá 115.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 114.500 đồng/kg, giảm 2.300 đồng; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được giao dịch ở mức giá 114.000 đồng/kg, giảm đến 2.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4414 USD/tấn, giảm 1,26% (57 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,69% (76 USD/tấn), xuống mức 4388 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica cũng tiếp đà giảm mạnh. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,55% (5,95 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 375,40 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,67% (5,95 US cent/lb), đạt 347,30 US cent/lb.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica tiếp tục giảm. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 447,30 US cent/pound, giảm 0,48%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 440,0 US cent/pound, giảm 0,81%. Trong khi hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng giảm mạnh, đạt 436,4 US cent/pound, giảm 1,76%.

Giá tiêu không biến động

Giá tiêu trong nước hôm nay đứng im sau ngày tăng giá hôm qua. Hiện giá tiêu được giao dịch trong khoảng 145.000 - 147.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk đứng yên so với hôm qua, hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai hiện ở mức 145.000 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 146.000 đồng/kg. Đồng Nai ở mức 146.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động nhẹ tại thị trường Indonesia. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7.241 USD/tấn, tăng nhẹ 0,22% so với hôm qua. Tiêu trắng tại thị trường này cũng trên đà tăng 0,23%, chạm ngưỡng 10.103 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil hiện đang giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen và tiêu trắng cũng không biến động, lần lượt còn 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn./.