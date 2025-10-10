Giá xe ga quốc dân Honda Lead tháng 10/2025 giảm thấp hơn cả niêm yết

Giá xe ga quốc dân Honda Lead mới nhất tháng 10/2025 đang neo ở mức rất hấp dẫn cho người mua. Hiện, một số đại lý bán xe Honda Lead đang giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng, hiện tượng ít thấy từ trước tới nay ở xe máy Honda.

Giá xe Honda LEAD 2025 tại đại lý đang thấp hơn giá đề xuất hãng công bố. Ảnh tư liệu

Tại Việt Nam, Honda Lead 125 2025 đang được phân phối với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt. Mức giá đề xuất bán lẻ dao động từ 39.557.455 - 45.644.727 đồng.

Honda LEAD 2025 đang được các đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng. Giá bán thực tế các phiên bản của Honda LEAD 2025 hiện nay hầu như đang thấp hơn giá đề xuất hãng công bố.

Hiện nay, Honda Lead là dòng xe ga tầm trung rất hấp dẫn tại thị trường Việt Nam. Xe có nhiều màu sắc mới thời thượng. Diện mạo xe gây ấn tượng mạnh mẽ với sự kết hợp hài hòa giữa hai màu đỏ và xanh. Sự đơn giản nhưng đầy cuốn hút mang lại vẻ ngoài hiện đại và nổi bật.

Bảng giá xe Honda LEAD mới nhất tháng 10/2025.

Bảng giá Honda LEAD nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm để nắm được mức giá chính xác nhất./.