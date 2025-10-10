Hơn 672,4 triệu cổ phiếu CRV chính thức niêm yết trên HOSE

(TBTCO) - Ngày 10/10/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cổ phiếu CRV cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV chính thức trên HOSE.

Lãnh đạo HOSE trao quyết định niêm yết cho CRV

Cụ thể, số lượng cổ phiếu niêm yết chính thức của CRV là hơn 672,4 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là hơn 6.724 tỷ đồng, giá tham chiếu 26.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường thời điểm niêm yết chính thức xấp xỉ 21.000 tỷ đồng, qua đó "vượt mặt" nhiều tên tuổi lớn của ngành bất động sản trên sàn như Phát Đạt (15.600 tỷ), DIC Corp (13.000 tỷ đồng) hay Đất Xanh (13.000 tỷ đồng).

Bất động sản CRV là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tài chính Hoàng Huy (mã: TCH), được thành lập từ năm 2006 với vốn điều lệ chỉ 5 tỷ đồng. Đến đầu năm 2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp đã lên 6.724 tỷ đồng.

Bất động sản CRV được biết đến với loạt dự án lớn tại Hải Phòng, trong đó Hoàng Huy New City – II tại Thủy Nguyên rộng 49,4 ha với tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng; Hoàng Huy Commerce tại Kênh Dương – Vĩnh Niệm với vốn 3.706 tỷ đồng, Hoàng Huy Grand Tower ở Sở Dầu với vốn 1.486,5 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng hàng nghìn căn hộ.

Tính đến ngày 18/6, CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã: HHS) – thành viên thuộc hệ sinh thái Hoàng Huy - nắm giữ 51% cổ phần của CRV. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT của CRV là ông Đỗ Hữu Hạ. Ông Hạ hiện cũng đang nắm giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất tại TCH và HHS.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, doanh thu thuần của CRV năm 2023 và năm 2024 lần lượt đạt hơn 3.255 tỷ đồng và 2.194 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 987 tỷ đồng và 462 tỷ đồng. Kết thúc quý II/2025, doanh thu thuần của CRV đạt hơn 163 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng.

Lễ đánh cồng phiên giao dịch đầu tiên của CRV

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, đại diện Lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CRV. Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của các công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán.

Được biết, trong phiên giao dịch đầu tiên, biên độ dao động giá là ±20%, cổ phiếu CRV đã nhanh chóng phí từ mức giá tham chiếu 26.000 đồng/cp lên giá trần 31.200 đồng/cp, tương ứng mức tăng tối đa 20%, duy trì kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10/2025 với tổng khối lượng giao dịch 92.800 cổ phiếu.