Ngày 10/10: Giá cao su tại Nhật Bản tiếp đà khởi sắc, trong nước tăng giá thu mua

Giá cao su Nhật Bản hôm nay (10/10) tiếp đà tăng nhờ giá dầu khởi sắc. Tương tự, doanh nghiệp Việt Nam cũng điều chỉnh tăng giá thu mua mủ cao su.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 tại Thái Lan giảm 0,7% (0,45 Baht) về mức 66,92 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 0,8% (2,5 yên) lên mức 302,8 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tự nhiên trên sàn Thượng Hải (SHFE) hợp đồng tháng 10/2025 ở mức 14.265 NDT/tấn (-1,44%).

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 2.90 cent/kg, còn 170 cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng trở lại do đồng Yên suy yếu và xu hướng tăng của giá dầu, dù tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường.

Hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) kết thúc phiên tăng 3,5 Yên, tương đương 1,15%, lên 306,9 Yên/kg (2,01 USD).

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 11, hợp đồng gần nhất - giữ nguyên ở mức 170,4 cent Mỹ mỗi kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, một số doanh nghiệp điều chỉnh giá cao su. Kể từ ngày 2/10, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30), cao hơn kỳ trước 10 đồng; mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng; mủ nguyên liệu tăng 1.000 đồng lên 20.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, kể từ ngày 6/10 báo giá thu mua mủ nước khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp tăng 20 đồng lên khoảng 365 - 416 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.