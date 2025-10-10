(TBTCO) - Sau khi được Quốc hội thông qua, Luật Chứng khoán (sửa đổi) cùng hệ thống nghị định và thông tư hướng dẫn đang được triển khai đồng bộ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tập trung vào 3 nhóm chính sách trọng tâm

Nhằm cập nhật, tuyên truyền và hướng dẫn thực thi các quy định mới về chứng khoán và thị trường chứng khoán tới cộng đồng doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp nắm vững quy định pháp luật tuân thủ và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, ngày 10/10, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức “Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành” tại khu vực miền Bắc.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện UBCKNN, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), các hiệp hội nghề nghiệp, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng, công ty niêm yết, thành viên lưu ký, đơn vị kiểm toán và các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực miền Bắc. Đây là dịp để các thành viên thị trường tiếp cận trực tiếp những điểm mới của Luật Chứng khoán sửa đổi và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 56/2024/QH15, sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, trong đó có Luật Chứng khoán. Để bảo đảm các quy định sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các nghị định và thông tư hướng dẫn chi tiết, tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh cho việc triển khai Luật trong thực tiễn.

Theo ông Hoàng Văn Thu, Luật số 56/2024/QH15 được xây dựng với 3 nhóm chính sách trọng tâm, hướng tới mục tiêu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thứ nhất, Luật tập trung vào việc nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động chào bán chứng khoán, qua đó nâng cao chất lượng của các công ty đại chúng tham gia thị trường và tạo lập môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả hơn.

Thứ hai, Luật tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, phòng ngừa các hành vi gian lận, thao túng, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và củng cố niềm tin vào thị trường.

Thứ ba, Luật hướng tới tháo gỡ vướng mắc trong thực thi pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính hướng tới nâng hạng và giữ thứ hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đại diện UBCKNN, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BTC quy định về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Các văn bản này phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

“Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP hướng dẫn quản lý hoạt động chào bán, thanh toán chứng khoán. Nghị định này cũng là điểm đột phá trong nhóm chính sách nhằm nâng cao tính minh bạch hiệu quả trong các hoạt động chào bán, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường. Nghị định cũng thể hiện được tinh thần cải cải cách thủ tục hành chính hướng tới đưa nghiệp vụ này vào dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các thành viên khi tham gia thị trường” - Phó Chủ tịch UBCKNN cho hay.

Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết thêm, mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến sẽ được đưa vào vận hành từ đầu năm 2027. Việc triển khai mô hình CCP thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật, tăng tính an toàn, chuyên nghiệp và hội nhập của thị trường chứng khoán. Phó Chủ tịch Hoàng Văn Thu khẳng định, những cải cách lần này không chỉ rút ngắn quy trình hành chính mà còn tăng cường trách nhiệm tự giám sát của doanh nghiệp và tổ chức tham gia thị trường.

“Bộ Tài chính và UBCKNN cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đảm bảo Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn được triển khai thống nhất, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới”, ông Hoàng Văn Thu nói.

Loạt văn bản quy định chi tiết được ban hành

Bà Hồ Thị Hằng - Phó Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại (UBCKNN) đã chia sẻ, Chuyên đề tổng quan quy định sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán tại Luật 56/2024/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Theo bà Nga những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán đã bám sát theo các nhóm chính sách tại hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật, chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, Hiến pháp năm 2013, phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Bên cạnh đó, để bảo đảm các quy định sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả, Bộ Tài chính triển khai xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật.

Hội nghị thu hút đông đảo các doanh nghiệp, thành viên thị trường

Các văn bản quy định chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán tại Luật số 56/2024/QH15 gồm Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 245/2025/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (11/9/2025).

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng, đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Ngày 05/5/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BTC quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng, báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (05/5/2025). Thông tư hướng dẫn về báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán được sử dụng trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, hồ sơ đăng ký công ty đại chúng; về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng.

Để đảm bảo đồng bộ, các quy định liên quan đến đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng tại khoản 4 Điều 1, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng bị bãi bỏ theo khoản 2 Điều 14 Thông tư số 19/2025/TT-BTC./.