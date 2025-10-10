(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3427/QĐ-BTC về Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công tư (PPP) của Bộ Tài chính.

Quyết định nêu rõ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và nội dung tại quyết định này, các đồng chí Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện đầy đủ, đúng hạn, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu.

Tại phụ lục của quyết định cũng nêu rõ những nhóm giải pháp, nhiệm vụ, thời gian dự kiến, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

Cụ thể, nhóm giải pháp tăng cường năng lực về PPP lĩnh vực hạ tầng số và công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp, giao Cục Phát triền doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể xây dựng tài liệu, ấn phẩm nhằm phổ biến kiến thức về ppp trong lĩnh vực hạ tầng số và công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, thời gian dự kiến năm 2025-2026.

Bộ Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức PPP.

Đồng thời, giao Cục Quản lý đấu thầu xây dựng sổ tay hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện dự án PPP trong lĩnh vực hạ tầng số và công nghệ thông tin, thời gian dự kiến năm 2025-2026, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số là đơn vị phối hợp.

Cục Quản lý đấu thầu cũng được giao thường xuyên tổ chức đào tạo về PPP trong lĩnh vực hạ tầng số và công nghệ thông tin cho doanh nghiệp; tổ chức đào tạo về PPP trong lĩnh vực hạ tầng số và công nghệ thông tin cho các bộ, ngành và địa phương.

Về nhóm giải pháp xác định dự án PPP tiềm năng trong lĩnh vực hạ tầng số và công nghệ thông tin, giao Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước thường xuyên xác định danh mục dự án thí điểm/ưu tiên PPP trong lĩnh vực hạ tầng số và công nghệ thông tin, tạo nền móng cho hệ sinh thái PPP số phát triển bền vững với vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước.

Còn tại nhóm giải pháp phát triển hệ sinh thái để thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực hạ tầng số và công nghệ thông tin, giao Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước thường xuyên thúc đầy doanh nghiệp nhà nước tham gia các dự án hợp tác công tư trong lĩnh vực hạ tầng số và công nghệ thông tin.

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể thường xuyên thúc đẩy việc phối hợp giữa các bên gồm các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia trong lĩnh vực số để tăng cường hợp tác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ số; thúc đẩy việc kết nối và hợp tác đa chiều thiết lập mạng lưới PPP để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.