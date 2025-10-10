Lợi nhuận TCBS tăng mạnh quý III, hoàn thành gần 90% kế hoạch năm 2025

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thường (TCBS - HOSE: TCX) công bố kế hoạch kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm. Lợi nhuận quý liên tục bứt phá, duy trì đà tăng trưởng bền vững.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý III/2025 của TCBS tiếp tục tăng trưởng bứt phá kỷ lục, đạt 2.024 tỷ đồng, tăng trưởng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, LNTT của công ty đạt 5.067 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2024 và đạt gần 90% kế hoạch cả năm 2025.

LNTT hàng quý liên tục bứt phá qua các năm, từ trung bình 750 tỷ đồng/quý năm 2023 lên mức trung bình 1.200 tỷ đồng/quý năm 2024 và gần 1.700 tỷ đồng/quý tính đến hết quý 3 năm 2025. Không tập trung vào tự doanh cổ phiếu, động lực tăng trưởng lợi nhuận của công ty đến từ tất cả các nghiệp vụ kinh doanh chính bao gồm môi giới, cho vay ký quỹ, kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu/chứng chỉ quỹ, nhờ đó giúp lợi nhuận của công ty tăng trưởng bền vững, ít chịu tác động của giá chứng khoán qua các giai đoạn biến động của thị trường.

Quý III/2025 tiếp tục chứng kiến đà tăng trưởng vượt trội với tổng doanh thu thuần tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái ở cả 4 mảng kinh doanh chính. Nhờ đó, Công ty tiếp tục đạt hiệu suất sinh lời hàng đầu trong ngành chứng khoán với tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) 15,8% và tỷ suất sinh lời của tổng tài sản (ROA) đạt 7,8%.

TCBS IPO thành công, trở thành công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất Việt Nam

Trong tháng 9, TCBS thực hiện thành công IPO giúp tăng vốn hơn 10.800 tỷ đồng với lượng đăng ký mua đến từ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cao gấp 2,5 lần lượng chào bán. Qua đó, công ty đã tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lên lần lượt là 23.113 tỷ đồng và 42.478 tỷ đồng, củng cố vững vàng vị trí là công ty chứng khoán có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lớn nhất Việt Nam.

Trong số 34.000 đơn đăng ký từ các nhà đầu tư cá nhân, 90% lệnh đăng ký được thực hiện trực tuyến thông qua tính năng iPO trên TCInvest. Con số ấn tượng này khẳng định sức mạnh công nghệ vượt trội của chiến lược WealthTech, và cho thấy TCBS đang đi tiên phong trong việc số hóa thị trường vốn, mang đến trải nghiệm đầu tư hiện đại, nhanh chóng và khác biệt cho khách hàng.

Ngày 9/10, hơn 2,3 tỷ cổ phiếu của Công Ty (mã chứng khoán: TCX) đã được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) với tổng giá trị niêm yết tính theo mệnh giá là 23.113 tỷ đồng. Đồng thời, theo thông báo của HOSE về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của TCX, cổ phiếu của công ty sẽ chính thức giao dịch tại HOSE từ ngày 21/10 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 46.800 đồng/cổ phiếu, hứa hẹn là một trong những sự kiện nổi bật nhất của thị trường chứng khoán giai đoạn cuối năm.

Với tinh thần “Khách hàng là trọng tâm” và tận dụng thế mạnh dữ liệu và công nghệ tiên tiến, TCBS đã giới thiệu trợ lý ảo AI ‘Mập thông thái’ - một giải pháp AI cá nhân hóa để tư vấn danh mục đầu tư dựa trên sức mạnh AI và dữ liệu thị trường. Đồng thời, công ty triển khai cho khách hàng tính năng mới iReward trên TCInvest, cung cấp thông tin các chương trình ưu đãi một cách toàn diện và tự động khuyến nghị nhằm tối ưu nhất lợi ích cho từng khách hàng.

Công ty liên tục phát triển và hoàn thiện các sản phẩm tài chính khác biệt tích hợp hàm lượng công nghệ cao như Nền tảng cộng đồng iCopy, Cố vấn tài chính tự động Robo Advisor, Chiến lược đầu tư tự động iTracker. Cùng với đó, TCBS trở thành một nhà tạo lập thị trường với thế mạnh công nghệ ứng dụng blockchain để đảm bảo an toàn cho các nền tảng giao dịch trực tiếp tiên phong như iConnect cho trái phiếu, Fundmart cho giao dịch quỹ thu hút sự tham gia của các định chế uy tín hàng đầu như Vinacapital, SSI, Dragon Capital và UOB và các nhà đầu tư cá nhân.

Những nỗ lực không ngừng nâng tầm trải nghiệm đầu tư số đã giúp TCBS tiếp tục được vinh danh “cơn mưa” giải thưởng: 3 giải tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính 2025 (Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu, Sản phẩm công nghệ & chuyển đổi số tiêu biểu, Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo) và giải Công nghệ tài chính số xuất sắc Việt Nam tại Asian Technology Excellence Awards 2025.

Phân tích kết quả kinh doanh

Mảng môi giới và lưu ký chứng khoán: Thu nhập mảng môi giới và lưu ký chứng khoán quý 3/2025 đạt 106 tỷ đồng, tăng 21% so với quý trước và tăng 153% so với cùng kỳ năm ngoái. Số khách hàng mới tham gia giao dịch chứng khoán tăng mạnh 85% so với quý II/2025. Quý này, công ty tiếp tục mở rộng thị phần và giữ vững vị trí top 3 thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HOSE đạt 7,75% và top 2 trên sàn HNX đạt 8,81% thị phần (tăng 11 quý liên tiếp). Mảng phân phối chứng chỉ quỹ quý 3/2025 đạt doanh số hơn 6.000 tỷ đồng với sự mở rộng mạnh mẽ của nền tảng đầu tư chứng chỉ quỹ Fundmart. Tính đến 30/9/2025, nền tảng này đã thu hút tổng 29 quỹ quản lý tài sản từ 11 công ty quản lý quỹ hàng đầu với khoảng 3.600 khách hàng giao dịch và quy mô mua bán đạt 538 tỷ đồng/tuần, tăng 14% so với quý 2/2025.

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán: Quý III/2025, thu nhập từ lãi các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của TCBS đạt 998 tỷ đồng, tiếp tục bứt phá vượt 20% so với kỷ lục đã lập trong quý II/2025 và tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/09/2025, dư nợ cho vay ký quỹ của TCBS đạt mức 41.713 tỷ đồng, tăng 23% so quý trước và tăng 64% so với cuối năm ngoái. Kết quả ấn tượng này đến từ chính sách giá, phí cạnh tranh của TCBS và các chương trình ưu đãi cho khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ, mang lại tăng trưởng khách hàng mới vượt gần 30% so với quý 2/2025.

Với việc thành công tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu qua IPO, tỷ lệ cho vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,98 thấp hơn nhiều mức trần 2 lần của Ủy ban Chứng khoán, TCBS ở một vị thế vững chắc về cả tiềm lực vốn và an toàn vốn để tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Mảng ngân hàng đầu tư: Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu thuần 509 tỷ đồng trong quý 3/2025 tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị phát hành trái phiếu 9 tháng đầu năm đạt gần 54 nghìn tỷ đồng, chiếm 42% thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp, khẳng định vị thế dẫn dầu của TCBS trên thị trường.

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu: Thu nhập thuần mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu quý 3/2025 đạt 1.148 tỷ đồng, tăng 28% so với quý 2/2025 và tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCBS đã phân phối hơn 51.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến nhà đầu tư cá nhân. Riêng hệ thống giao dịch trái phiếu trực tuyến iConnect ghi nhận giá trị giao dịch đạt hơn 15.500 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng 95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích tình hình tài chính

Tổng tài sản của TCBS tại 30/9/2025 đạt gần 81.773 tỷ đồng, tăng 26% so với quý trước và tăng 54% so với cuối năm 2024. Động lực tăng trưởng chính đến từ Cho vay ký quỹ và tăng đầu tư vào các tài sản tài chính nhằm tối ưu nguồn vốn.

Đáng chú ý, trong tháng 9, TCBS đã thực hiện thành công đợt chào bán lần đầu ra công chúng IPO với hơn 231 triệu cổ phiếu thu hút hơn 10.800 tỷ đồng vốn góp từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa tổng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2025 đạt 23.113 tỷ đồng và 42.478 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị trí công ty chứng khoán có vốn sở hữu lớn nhất tại thị trường Việt Nam.