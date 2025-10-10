Nâng hạng - tăng chất, vươn tầm cho chứng khoán Việt

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng: Nâng hạng không phải là đích đến mà là hành trình đang đi Chúng tôi đã xác định, nâng hạng không phải là đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển TTCK Việt Nam tăng trưởng chất lượng, minh bạch, bền vững. Trong hành trình đó, từng chặng đường sẽ gắn với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm đạt được những mục tiêu quan trọng đề ra. Chính vì vậy, việc FTSE nâng hạng lần này là thành quả của hàng loạt chỉ đạo, cũng như công tác thực thi trong suốt thời gian qua. Nâng hạng đã đánh dấu một bước tiến lớn về chất lượng phát triển và hội nhập, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới cho TTCK Việt Nam trong thời gian tới. Bởi vậy, chúng tôi kỳ vọng rằng, thị trường vốn nói chung và TTCK sẽ chứng kiến một sự thay đổi về chất. Thị trường không chỉ đón nhận những vốn ngoại chất lượng cao, mà đi kèm với đó là yêu cầu cao hơn về quản trị doanh nghiệp hay tính công khai, minh bạch. Từ đó, sẽ tạo thêm động lực cho cả cơ quan quản lý, thành viên thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư đều phải tự nâng tầm, góp phần đưa TTCK lên một tầm phát triển mới, đóng góp mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế đất nước. Thái Duy Ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam: Nâng hạng là một bước đi mang tính nền tảng FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng TTCK Việt Nam là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh những nỗ lực cải cách quyết liệt, đồng bộ và kiên định mà Việt Nam đã tiến hành trong suốt thời gian qua. Quyết định nâng hạng cho thấy thị trường vốn của chúng ta đã và đang từng bước tiệm cận với những chuẩn mực quốc tế cả về khung khổ pháp lý lẫn cơ chế vận hành. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, việc được nâng hạng mới chỉ là điểm khởi đầu. Để đạt tới những chuẩn mực cao hơn, chặng đường phía trước vẫn còn dài và đòi hỏi sự kiên trì, nhất quán trong cải cách. Phải nói rõ rằng, thành quả này có được trước hết nhờ quyết tâm rất lớn của các cơ quan quản lý. Trong một khoảng thời gian ngắn, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng, đồng thời nâng cấp hạ tầng và cơ chế thị trường. Đây là những bước đi mang tính nền tảng, không thể thiếu nếu chúng ta muốn hội nhập sâu rộng hơn với thị trường tài chính toàn cầu. Nhưng điều quan trọng hơn, là cải cách không được dừng lại ở mốc nâng hạng; cần tiếp tục được duy trì để tạo dựng một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và bền vững. Tấn Minh Ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc SSI Research: Được nêu tên trong danh sách nâng hạng đã đủ để củng cố niềm tin của giới đầu tư quốc tế Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam là tín hiệu tích cực, phản ánh nỗ lực bền bỉ và nhất quán của cơ quan quản lý. Tiếp theo tới đợt đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 là thủ tục quen thuộc, tập trung vào các tiêu chí liên quan đến nhà môi giới toàn cầu (global brokers) và quy trình mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài. Về cơ bản, Việt Nam đã đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết. Việc rà soát bổ sung mang tính kỹ thuật, nhằm bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, thuận lợi hơn với thông lệ quốc tế. Nhiều quy định đã được đơn giản hóa và số hóa, qua đó giúp nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng hơn trong việc mở tài khoản và thực hiện giao dịch. Điểm tích cực là các yêu cầu kỹ thuật được nêu sớm, tạo điều kiện để Việt Nam chủ động hoàn thiện trước kỳ đánh giá tiếp theo. Với sự chủ động của các cơ quan quản lý, những nội dung này hoàn toàn có thể được xử lý nhanh chóng và hiệu quả. Việt Nam được nêu tên trong danh sách nâng hạng đã đủ để củng cố niềm tin của giới đầu tư quốc tế. Thu Hương