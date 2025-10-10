Nâng hạng - tăng chất, vươn tầm cho chứng khoán Việt

Khẳng định dấu mốc, khởi đầu cho giai đoạn phát triển về chất
Ngày 8/10/2025 (theo giờ Hà Nội), tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell đã ghi nhận những thành quả mà cơ quan quản lý thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đạt được trong quá trình phát triển thị trường, xác nhận Việt Nam hiện đáp ứng toàn bộ các tiêu chí để được xếp hạng là thị trường Mới nổi thứ cấp.
Hội đồng IGB xác nhận và chính thức thông báo về quyết định nâng hạng Việt Nam từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi thứ cấp, với ngày hiệu lực dự kiến là thứ Hai, ngày 21/9/2026.
|FTSE Russell nâng hạng là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Dũng Minh
Bày tỏ vui mừng về việc FTSE Russell đã chính thức ghi nhận và nâng hạng TTCK Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, kết quả tích cực này là kết tinh từ chủ trương đúng đắn và quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan, sự đồng hành của thành viên thị trường, cũng như sự hỗ trợ quý báu từ Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia FTSE và các định chế đầu tư toàn cầu.
“TTCK Việt Nam được nâng hạng là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua. FTSE chính thức nâng hạng không chỉ tạo cơ hội lớn để Việt Nam thu hút nguồn lực vốn ngoại, mà còn là minh chứng rõ ràng cho con đường phát triển đúng đắn và năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế” - Bộ trưởng nhấn mạnh.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương cũng cho rằng, việc TTCK Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách ngày càng sâu, rộng hơn nữa để đạt những mục tiêu dài hạn trong tương lai.
Chính phủ ghi nhận và biểu dương về kết quả nâng hạng
Tại Công điện số 192/CĐ-TTg của Thủ tướng về công tác nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Chính phủ ghi nhận những nỗ lực cải cách của toàn ngành Chứng khoán trong việc triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ biểu dương sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan; sự tham gia của các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các thành viên thị trường, các cơ quan thông tấn, báo chí.
Ước tính của VinaCapital cho thấy, việc được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp bởi FTSE Russell có thể sẽ bổ sung dòng vốn từ 5 - 6 tỷ USD cho TTCK Việt Nam. Điều này không chỉ nâng cao thanh khoản của thị trường, mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thị trường vốn Việt Nam.
Đại diện của VinaCapital cho biết, đơn vị này duy trì sự lạc quan về triển vọng của TTCK Việt Nam. Về lâu dài, tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính cho hiệu suất của thị trường.
Triển khai liền mạch, quyết liệt hơn nữa hướng tới mục tiêu cao hơn
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, FTSE công bố chính thức nâng hạng mới chỉ là kết quả bước đầu, TTCK Việt Nam còn nhiều mục tiêu cao hơn và cần triển khai liền mạch, quyết liệt hơn nữa.
Chính vì vậy, trong thời gian tới, căn cứ vào chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước, cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan còn rất nhiều việc phải làm. Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát và triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thị trường; hoàn thiện khung khổ pháp lý, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa, số hóa cơ sở hạ tầng, nhằm xây dựng một TTCK ngày càng minh bạch, hiệu quả, hiện đại, theo chuẩn mực hàng đầu quốc tế.
“Trong quá trình đó, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành liên quan, các tổ chức quốc tế và thành viên thị trường… để TTCK Việt Nam không những duy trì được thứ hạng, mà còn hướng tới các chuẩn mực cao hơn, đặc biệt là đưa TTCK trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước” – Bộ trưởng nói.
Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp về chứng khoán và TTCK, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương cũng cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FTSE Russell đảm bảo quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình; đồng thời triển khai nhiều giải pháp, hướng tới phát triển TTCK Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn nữa vào thị trường tài chính toàn cầu.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng: Nâng hạng không phải là đích đến mà là hành trình đang đi
Chúng tôi đã xác định, nâng hạng không phải là đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển TTCK Việt Nam tăng trưởng chất lượng, minh bạch, bền vững. Trong hành trình đó, từng chặng đường sẽ gắn với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm đạt được những mục tiêu quan trọng đề ra.
Chính vì vậy, việc FTSE nâng hạng lần này là thành quả của hàng loạt chỉ đạo, cũng như công tác thực thi trong suốt thời gian qua. Nâng hạng đã đánh dấu một bước tiến lớn về chất lượng phát triển và hội nhập, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới cho TTCK Việt Nam trong thời gian tới.
Bởi vậy, chúng tôi kỳ vọng rằng, thị trường vốn nói chung và TTCK sẽ chứng kiến một sự thay đổi về chất. Thị trường không chỉ đón nhận những vốn ngoại chất lượng cao, mà đi kèm với đó là yêu cầu cao hơn về quản trị doanh nghiệp hay tính công khai, minh bạch. Từ đó, sẽ tạo thêm động lực cho cả cơ quan quản lý, thành viên thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư đều phải tự nâng tầm, góp phần đưa TTCK lên một tầm phát triển mới, đóng góp mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế đất nước.
Thái Duy
Ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam: Nâng hạng là một bước đi mang tính nền tảng
FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng TTCK Việt Nam là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh những nỗ lực cải cách quyết liệt, đồng bộ và kiên định mà Việt Nam đã tiến hành trong suốt thời gian qua. Quyết định nâng hạng cho thấy thị trường vốn của chúng ta đã và đang từng bước tiệm cận với những chuẩn mực quốc tế cả về khung khổ pháp lý lẫn cơ chế vận hành.
Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, việc được nâng hạng mới chỉ là điểm khởi đầu. Để đạt tới những chuẩn mực cao hơn, chặng đường phía trước vẫn còn dài và đòi hỏi sự kiên trì, nhất quán trong cải cách.
Phải nói rõ rằng, thành quả này có được trước hết nhờ quyết tâm rất lớn của các cơ quan quản lý. Trong một khoảng thời gian ngắn, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng, đồng thời nâng cấp hạ tầng và cơ chế thị trường. Đây là những bước đi mang tính nền tảng, không thể thiếu nếu chúng ta muốn hội nhập sâu rộng hơn với thị trường tài chính toàn cầu. Nhưng điều quan trọng hơn, là cải cách không được dừng lại ở mốc nâng hạng; cần tiếp tục được duy trì để tạo dựng một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và bền vững.
Tấn Minh
Ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc SSI Research: Được nêu tên trong danh sách nâng hạng đã đủ để củng cố niềm tin của giới đầu tư quốc tế
Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam là tín hiệu tích cực, phản ánh nỗ lực bền bỉ và nhất quán của cơ quan quản lý. Tiếp theo tới đợt đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 là thủ tục quen thuộc, tập trung vào các tiêu chí liên quan đến nhà môi giới toàn cầu (global brokers) và quy trình mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài.
Về cơ bản, Việt Nam đã đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết. Việc rà soát bổ sung mang tính kỹ thuật, nhằm bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, thuận lợi hơn với thông lệ quốc tế.
Nhiều quy định đã được đơn giản hóa và số hóa, qua đó giúp nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng hơn trong việc mở tài khoản và thực hiện giao dịch. Điểm tích cực là các yêu cầu kỹ thuật được nêu sớm, tạo điều kiện để Việt Nam chủ động hoàn thiện trước kỳ đánh giá tiếp theo. Với sự chủ động của các cơ quan quản lý, những nội dung này hoàn toàn có thể được xử lý nhanh chóng và hiệu quả.
Việt Nam được nêu tên trong danh sách nâng hạng đã đủ để củng cố niềm tin của giới đầu tư quốc tế.
Thu Hương