(TBTCO) - Gia Lai sẽ thực hiện quy hoạch 6 phân khu tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút nhà đầu tư vào khu logistics, khu phi thế quan và khu công nghiệp.

Nhiều khu vực mời gọi nhà đầu tư

Theo kế hoạch thực hiện quy hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2025 được UBND tỉnh này phê duyệt vào cuối tháng 9/2025, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được chia thành 6 phân khu chức năng.

Khu trung tâm thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, Khu đô thị cửa khẩu Lệ Thanh - phân khu 1 được quy hoạch là trung tâm kinh tế tổng hợp, dịch vụ thương mại, trao đổi thương mại cửa khẩu với diện tích 1.512 ha; dự báo dân số đến năm 2045 khoảng 15.000 người. Phân khu này bao gồm khu vực cửa khẩu; khu phi thuế quan; khu sản xuất công nghiệp; cảng cạn ICD và khu đô thị.

Phân khu 2 - thị trấn Chư Ty (nay là xã Đức Cơ) được quy hoạch là đô thị trung tâm kết nối với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; là đầu mối giao thương và điểm trung chuyển hàng hóa, khách du lịch quan trọng trên tu hành lang Đông - Tây giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Đây cũng là khu vực đảm bảo cung ứng dịch vụ hậu cần cho hoạt động của khu vực cửa khẩu; là địa điểm gắn kết du lịch các huyện biên giới của tỉnh và điểm dừng chân lưu trú cho du khách du lịch quốc tế qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Phân khu 2 được quy hoạch với diện tích 1.545 ha; dự báo dân số đến năm 2045 khoảng 26.000 người.

4 phân khu còn lại gồm phân khu 3 - xã la Kla (nay là xã la Dok, 4,995 ha); phân khu 4 - xã Ia Dom (13.266 ha); phân khu 5 - xã Ia Nan (8.797 ha) và phân khu 6 -xã Ia Pnôn (11.400 ha) được quy hoạch là điểm dân cư nông thôn gắn với vùng nguyên liệu nông nghiệp, ưu tiên phát triển du lịch (sinh thái, cộng đồng, văn hóa).

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được định hướng xây dựng “Cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh - một lần dừng"; đồng thời hoàn thiện hạ tầng thương mại biên giới, tập trung đầu tư phát triển logistics, kho bãi, chợ biên giới, bảo đảm kết nối thông suốt hành lang Tây Nguyên – Duyên hải miền Trung với Đông Bắc Campuchia…

Về thời gian triển khai, UBND tỉnh Gia Lai thông tin, tỉnh sẽ triển khai lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với Phân khu 1 - Đô thị cửa khẩu Lệ Thanh rộng 1.512 ha trong năm 2025 (chi phí 1,99 tỷ đồng); triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm của Khu kinh tế (rộng 189 ha).

“Đối với khu logistics (10ha), khu phi thuế quan (65ha) và khu công nghiệp (giai đoạn đến 2030 là 155ha), sau khi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 1 (Khu đô thị cửa khẩu Lệ Thanh) được phê duyệt, Ban Quản Khu kinh tế sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng. Nhà đầu tư sẽ triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định”, UBND tỉnh Gia Lai thông tin.

UBND tỉnh Gia Lai giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thu hút được các dự án lớn có vai trò động lực, tác động lan tỏa thu hút các dự án khác như Dự án Kinh doanh kho bãi và các khu phi thuế quan (65 ha), cảng cạn (10 ha)…

Định hướng là tập trung thu hút các ngành nghề có lợi thế của địa phương và các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Campuchia như nhà máy thức ăn gia súc, nhà máy chế biến tinh bột, nhà máy chế biến cà phê, nhà máy chế biến sản phẩm từ gỗ,...

Gấp rút thực hiện

Tại hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, ông Nguyễn Như Trình, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai thông tin trong 8 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt 155 triệu USD (chiếm 7% kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh). Trong đó, xuất khẩu 63 triệu USD, nhập khẩu 92 triệu USD.

Đánh giá về tình hình hoạt động Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng tình hình hoạt động thực tế tại khu vực cửa khẩu vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo đó, hoạt động thương mại biên giới với quy mô còn nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí, vai trò của cửa ngõ phía Tây tỉnh; hạ tầng kho bãi thiếu và chật hẹp; thiếu dịch vụ logistics, chưa có hệ thống ICD hay kho ngoại quan; dân cư còn thưa thớt, điều kiện kinh tế xã hội tại khu vực cửa khẩu còn khó khăn.

Theo ông Tuấn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt trên 2 tỷ USD.

Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham mưu dựng Đề án phát triển Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trước ngày 15/11/2025.

Đồng thời Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai triển khai các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược để phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao hiệu quả khai thác và phát triển khu kinh tế cửa khẩu.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm bàn bạc các giải pháp phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trong thời gian đến. Ảnh: Đức Phương.

Bên cạnh đó, người đứng đầu tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế làm tốt công tác quản lý, cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lựợng dịch vụ tại cửa khẩu, thu hút dự án trọng điểm về logistics, chế biến sâu, kho bãi,… tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương xuất nhập khẩu, phát triển kinh tế tại khu vực cửa khẩu.

“Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, hoàn thiện toàn diện, đầy đủ các kiến nghị cần đề xuất với Trung ương, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/10/2025 bao gồm phân cấp, ủy quyền, nâng cấp cửa khẩu, các cơ chế chính sách, công tác hoàn thiện kết cấu hạ tầng cửa khẩu”, Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu.

Về hạ tầng giao thông, ông Tuấn giao Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền triển khai cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các tuyến gồm tuyến Quốc lộ 14C đoạn qua Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh…