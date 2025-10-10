Tăng cường ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế qua phân tích rủi ro, phân tích hóa đơn

(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chỉ đạo, các ban, đơn vị chuyên môn của Cục Thuế tiếp tục phân tích, đánh giá, thông qua các vụ việc trốn thuế để hoàn thiện, bổ sung cơ sở dữ liệu, ứng dụng phân tích rủi ro, phân tích hóa đơn…, nhân rộng trên toàn quốc để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế.

Cục Thuế vừa có buổi làm việc đánh giá công tác phối hợp giữa Thuế TP Hà Nội với cơ quan Công an trong các vụ án liên quan đến vi phạm pháp luật thuế của một bộ phận tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thuế TP Hà Nội. Ảnh: Phương Thảo

Thông tin tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thuế kiêm Trưởng Thuế TP Hà Nội Vũ Mạnh Cường đã báo cáo về kết quả công tác phối hợp giữa Thuế TP Hà Nội và cơ quan Công an trong thời gian qua.

Ông Cường cho biết, hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu về người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao; phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn thuế,… Công tác phối hợp được triển khai đồng bộ, thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực.

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2025, thông qua công tác phối hợp với cơ quan Công an, một số vụ việc vi phạm pháp luật thuế đã được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Điển hình là vụ án liên quan đến các công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường vừa được cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” trong đó có đối tượng Hoàng Thị Hường.

Theo Phó Cục trưởng Vũ Mạnh Cường, ngay khi phát hiện đối tượng Hoàng Hường và các cá nhân liên quan có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, Thuế TP Hà Nội đã tập trung xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp với cơ quan Công an điều tra làm rõ vi phạm. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Phó Cục trưởng Cục Thuế kiêm Trưởng Thuế TP Hà Nội Vũ Mạnh Cường báo cáo về kết quả phối hợp với cơ quan Công an tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực hiện của Thuế TP Hà Nội trong việc phối hợp tích cực, kịp thời với cơ quan Công an trong thời gian qua.

Cục trưởng Mai Xuân Thành nhận định, trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển thì kèm theo đó các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, đặc biệt là hành vi trốn thuế, gian lận thuế, có xu hướng diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Do đó, việc tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và cơ quan Công an có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và bình đẳng cho doanh nghiệp.

“Các ban, đơn vị chuyên môn của Cục Thuế cần tiếp tục phân tích, đánh giá, thông qua các vụ việc trốn thuế để hoàn thiện, bổ sung cơ sở dữ liệu, ứng dụng phân tích rủi ro, phân tích hóa đơn…, nhân rộng trên toàn quốc để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của sự phối hợp liên ngành giữa cơ quan thuế, cơ quan Công an và các cơ quan có liên quan trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về thuế, từ đó góp phần tăng thu cho ngân sách và nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế.

Theo đó, Cục trưởng Mai Xuân Thành đề nghị các đơn vị ngành Thuế tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành đúng chính sách, pháp luật thuế, từ đó hạn chế phát sinh vi phạm.

Lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo, trong thời gian tới, các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp ở cả cấp chiến lược và tác nghiệp; chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu nghiệp vụ với cơ quan Công an. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ công chức làm công tác phối hợp, nhằm nâng cao năng lực nhận diện, xử lý các hành vi vi phạm mới phát sinh./.