Ngày 8/10: Giá cao su tại Nhật Bản tăng trở lại sau 6 phiên giảm liên tiếp

|Ảnh minh họa
Thị trường thế giới
Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su trên sàn OSE - Nhật Bản tăng 0,4% (1,3 Yên) lên mức 300,3 Yên/kg.
Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 0,1% (0,09 Baht) về mức 66,68 Baht/kg.
Tại Trung Quốc, giá cao su tự nhiên trên sàn Thượng Hải (SHFE) hợp đồng tháng 10/2025 ở mức 14.265 NDT/tấn (-1,44%).
Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 2.90 cent/kg, hiện ở mức 170 cent/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay tăng, chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp, khi đồng Yên suy yếu khiến mặt hàng này trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài.
Hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 7,3 Yên, tương đương 2,4% lên 305 Yên/kg (khoảng 2,03 USD/kg).
Giá cao su trong nước
Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.
Tại Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2-loại 1).
Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.
Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.