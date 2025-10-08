Ngày 8/10: Giá cao su tại Nhật Bản tăng trở lại sau 6 phiên giảm liên tiếp

Giá cao su tại thị trường Nhật Bản hôm nay (8/10) tăng trở lại sau 6 phiên giảm liên tiếp khi đồng Yên suy yếu. Trung Quốc giá gần như đi ngang. Tại Singapore, giá cao su TSR20 giảm nhẹ. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn như Phú Riềng, Bình Long và Bà Rịa giữ mức thu mua quanh 390 - 422 đồng/TSC.

Ảnh minh họa

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su trên sàn OSE - Nhật Bản tăng 0,4% (1,3 Yên) lên mức 300,3 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 0,1% (0,09 Baht) về mức 66,68 Baht/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tự nhiên trên sàn Thượng Hải (SHFE) hợp đồng tháng 10/2025 ở mức 14.265 NDT/tấn (-1,44%).

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 2.90 cent/kg, hiện ở mức 170 cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay tăng, chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp, khi đồng Yên suy yếu khiến mặt hàng này trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài.

Hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 7,3 Yên, tương đương 2,4% lên 305 Yên/kg (khoảng 2,03 USD/kg).

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Tại Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.