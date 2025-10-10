Chủ tịch Quảng Trị phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp

(TBTCO) - Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có chỉ đạo đôn đốc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; đồng thời phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư có danh mục dự án giải ngân thấp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục khẩn trương, quyết liệt thực hiện giải pháp kịp thời, hiệu quả để đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của UBND tỉnh cùng các văn bản chỉ đạo liên quan.

Phải xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8% của tỉnh năm 2025, đồng thời là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, kỹ thuật công trình, an toàn vệ sinh lao động, không đội vốn, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đến ngày 31/10/2025, nếu chủ đầu tư nào có dự án giải ngân thấp dưới mức trung bình của tỉnh, UBND tỉnh sẽ phê bình công khai tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong yêu cầu các chủ đầu tư phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giải ngân vốn đầu tư công; phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách dự án để cá thể hóa trách nhiệm, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Dự án Thành phần 1 đường ven biển thuộc dự án Đường ven biển và cầu Chật Lệ 3 hiện có tỷ lệ giải ngân thấp. Ảnh: Ngọc Tân

Xây dựng kế hoạch tiến độ giải ngân từng dự án theo từng tuần, tháng, quý và cả năm để có giải pháp quyết liệt, hiệu quả, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "thi công 3 ca 4 kíp", "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "chỉ bàn làm, không bàn lùi"...

Cùng với đó, căn cứ tình hình thực tế giải ngân dự án, dự kiến khả năng giải ngân đến hết năm 2025, các chủ đầu tư rà soát, cân đối để đề xuất nhu cầu điều chỉnh tăng/giảm kế hoạch vốn năm 2025; đồng thời báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân để so sánh với biểu cam kết giải ngân của đơn vị...

Theo số liệu báo cáo giải ngân của Kho bạc nhà nước Khu vực XII, đến hết ngày 19/9/2025, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh chỉ đạt 35,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, không có nhiều chuyển biến so với tháng trước và thấp hơn mức trung bình toàn quốc (46%). Vì vậy, Quảng Trị là một trong số đại phương bị Thủ tướng Chính phủ phê bình.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã phê bình nghiêm khắc khác chủ đầu tư có danh mục dự án giải ngân thấp, đặc biệt là các chủ đầu tư có dự án giải ngân đã được UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo nhiều lần.

Một số dự án trọng điểm và các dự án có kế hoạch vốn năm 2025 trên 20 tỷ đồng có tỷ lệ giải ngân thấp (đến 20/9 dưới 35%) bao gồm:

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh (cũ)- tỷ lệ giải ngân 4,351%; Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2)-tỷ lệ giải ngân 12,7%; Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 – Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình (cũ) – tỷ lệ giải ngân 17,6%; Dự án cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hoà bình tỉnh Quảng Bình (cũ)- tỷ lệ giải ngân 17,8%;

Dự án thành phần 1 Đường ven biển thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 –tỷ lệ giải ngân 20,9%; đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1- tỷ lệ giải ngân 30,4%; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình CDC-tỷ lệ giải ngân 30,8%; Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ ân, Hà Tĩnh, Quảng Bình-Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ giải ngân 33,6%...