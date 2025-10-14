Khối ngoại mua ròng tuần thứ 2 trên thị trường trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu chính phủ tuần từ 6/10 – 10/10 ghi nhận đà tăng của lợi suất và thanh khoản. Hoạt động đấu thầu được duy trì ổn định, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng tuần thứ hai liên tiếp.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu chính phủ tuần từ ngày 6/10 – 10/10 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu của Kho bạc Nhà nước tiếp tục được duy trì ổn định với tổng khối lượng gọi thầu 13.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm. Tỷ lệ đặt thầu và trúng thầu không có nhiều biến động so với tuần trước, lần lượt đạt 52,6% và 46,5%.

Trong đó, kỳ hạn 10 năm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 4.000 tỷ đồng trúng thầu ở mức lãi suất 3,69%, tăng 5 điểm cơ bản so với tuần trước. Kỳ hạn 5 năm ghi nhận khối lượng trúng thầu 1.920 tỷ đồng tại lãi suất 3,12% (tăng 5 điểm cơ bản), trong khi hai kỳ hạn dài hơn là 15 năm và 30 năm không trúng thầu.

Tính đến ngày 9/10, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 266.800 tỷ đồng, tương đương 53,4% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2025 (tổng kế hoạch 500.000 tỷ đồng). Lãi suất trúng thầu tiếp tục tăng cùng xu hướng với thị trường thứ cấp, phản ánh nhu cầu vốn cho đầu tư công ngày càng cao.

Các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục tăng trong quý IV/2025 khi áp lực huy động vốn của Kho bạc Nhà nước gia tăng. Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu tổng cộng 13.000 tỷ đồng, gồm 3.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 5 năm, 8.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 10 năm, 1.500 tỷ đồng cho kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng cho kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch tuần qua đạt khoảng 96.600 tỷ đồng, tăng 36% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch repo tăng mạnh 99,6%, đạt 31.100 tỷ đồng; giao dịch outright đạt 9.700 tỷ đồng, tăng 8,8%.

Lợi suất trên thị trường thứ cấp tiếp tục tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, với kỳ hạn 2 năm ở mức 2,21% (tăng 1 điểm cơ bản), kỳ hạn 5 năm 3,28% (tăng 4 điểm cơ bản), kỳ hạn 10 năm 3,85% (tăng 6 điểm cơ bản) và kỳ hạn 15 năm 3,94% (tăng 4 điểm cơ bản).

Đáng chú ý, khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng 347 tỷ đồng trong tuần, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp duy trì trạng thái mua ròng sau nhiều tuần bán ròng trước đó./.