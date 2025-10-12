Ngày 12/10: Giá thép tiếp đà tăng nhờ kỳ vọng vào chính sách Trung Quốc

Giá thép và quặng sắt hôm nay (12/10) tiếp đà tăng nhẹ nhờ kỳ vọng vào các yếu tố thị trường cải thiện và khả năng Chính phủ Trung Quốc triển khai thêm các gói kích thích kinh tế mạnh mẽ hơn. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được doanh nghiệp duy trì mức giá ổn định.

Giá thép và quặng sắt hôm nay tiếp đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,66% (20 Nhân dân tệ) lên mức 3,039 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,93% (7,5 Nhân dân tệ) lên mức 811,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Singapore - SGX tăng 2,23 USD lên mức 106,36 USD/tấn.

Giá hợp đồng quặng sắt tương lai tăng trong phiên giao dịch nhờ kỳ vọng giá thép sẽ đi lên cùng với các yếu tố cơ bản thị trường được cải thiện.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất đã tăng 1,02%, lên 795 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 111,56 USD/tấn). Tính chung cả tuần, giá hợp đồng này đã tăng 1,6%.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), các chỉ số thép có diễn biến trái chiều khi thép dây bình ổn, thép cây tăng 0,52%, thép cuộn cán nóng tăng 0,37%, trong khi thép không gỉ giảm nhẹ 0,16%.

Thị trường trong nước

Thị trường thép trong nước hôm nay giữ nguyên giá bán. Cụ thể, tại thời điểm sáng ngày 12/10/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam giao dịch ở mức 10.090 - . 13.650 đồng/kg.

Tại miền Bắc, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 lên mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.