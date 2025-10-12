Ngày 12/10: Giá dầu thế giới lao dốc hơn 4%

Giá dầu thế giới hôm nay (12/10) giảm xuống hơn 4% trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế cao hơn với hàng hóa từ Trung Quốc. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,73 USD/thùng, giảm 3,82%; giá dầu WTI ở mốc 58,90 USD/thùng, giảm 4,24%.

Giá dầu WTI hôm nay giảm 4,24%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 12/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 62,73 USD/thùng, giảm 3,82% (tương đương giảm 2,49% USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,90 USD/thùng, giảm 4,24% (tương đương giảm 2,61 USD/thùng).

Giá dầu thế giới lao dốc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp mức thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu mỏ trong bối cảnh thị trường dư cung.

“Diễn biến này là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó việc đe dọa tăng mạnh thuế với hàng hóa Trung Quốc của ông Trump chỉ là yếu tố mới nhất”, ông Andrew Lipow, Chủ tịch hãng tư vấn Lipow Oil Associates, nhận định. Theo ông Lipow, OPEC+ tăng sản lượng, nguồn cung bổ sung từ Bắc và Nam Mỹ, cùng với rủi ro địa chính trị giảm sau thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đều cộng hưởng với thông tin thuế quan mới từ Mỹ, tác động mạnh đến thị trường dầu.

Như vậy, tuần này, giá dầu thế giới ghi nhận đầy biến động. Giá dầu chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn; Israel và phong trào Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza; Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc.../.