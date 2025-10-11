Ngày 11/10: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/10) nối đà tăng mạnh do được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm và dòng vốn lớn đổ vào quỹ ETF. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1.610.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.639.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 49,65 USD/ounce; tăng 0,9 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước hôm nay bật tăng cả chiều mua và chiều bán. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nối đà tăng mạnh, niêm yết ở mức 1.934.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.994.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước bật tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.610.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.639.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.611.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.645.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.318.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.323.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 11/10/2025:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.610.000 1.639.000 1.611.000 1.645.000 1 kg 42.921.000 43.719.000 42.973.000 43.870.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.617.000 1.647.000 1.619.000 1.653.000 1 kg 43.127.000 43.931.000 43.169.000 44.082.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 49,65 USD/ounce; tăng 0,9 USD so với sáng 10/10.

Thị trường bạc đang chứng kiến nguồn cung khan hiếm, góp phần củng cố đợt tăng giá mạnh hiện nay. Từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng hơn 70%, chủ yếu nhờ các yếu tố cơ bản chứ không phải đầu cơ.

Theo chuyên gia James Hyerczyk, thiếu hụt nguồn cung trên thị trường giao ngay cùng dòng vốn chảy mạnh vào quỹ ETF và tài sản vật chất đang là động lực chính đẩy giá bạc lên cao.

Dù đồng USD mạnh lên tiếp tục là yếu tố kìm hãm đà tăng của kim loại quý nhưng vẫn giúp bạc giữ được vai trò trú ẩn an toàn trên thị trường", ông James Hyerczyk đưa ra quan điểm.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 11/10/2025: