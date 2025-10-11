Hải Phòng: Mở rộng không gian phát triển Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, tổng quy mô 22.540 ha

(TBTCO) - Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được điều chỉnh mở rộng không gian phát triển, bổ sung các khu chức năng với định hướng trở thành Khu kinh tế tổng hợp năng động, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm là trung tâm kinh tế biển của khu vực Bắc Bộ, là động lực thúc đẩy sự phát triển của thành phố Hải Phòng.

Mở rộng không gian

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định số 2009/QĐ-TTg về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045. Quy hoạch được kế thừa cơ bản các nội dung của Quy hoạch chung xây dựng KKT Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2025.

Trên cơ sở ranh giới thành lập KKT Đình Vũ - Cát Hải, cũng như cơ sở ranh giới hành chính của TP Hải Phòng, theo đó phạm vi ranh giới khu vực lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm 2 khu vực chính. Tổng quy mô lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 22.540 ha.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn trao Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045 cho TP. Hải Phòng. Ảnh: Quỳnh Nga

Cụ thể, Khu vực 1 có diện tích khoảng 1.088 ha, bao gồm khu công nghiệp (KCN) Tràng Duệ 1, 2 và 3 thuộc phường An Phong, xã An Trường và xã An Lão. Khu vực 2 có diện tích khoảng 21.452 ha, thuộc toàn bộ phường Nam Triệu và một phần các phường Thủy Nguyên, Hòa Bình, Bạch Đằng, Hải An, Đông Hải và một phần thuộc đặc khu Cát Hải.

Không gian phát triển Khu kinh tế được điều chỉnh mở rộng, bổ sung các khu chức năng tại một số khu vực. Cụ thể, bổ sung KCN Tràng Duệ 1, 2, 3 vào Khu kinh tế. Phát triển khu vực dân cư đô thị phía Bắc gắn với Trung tâm hành chính mới của thành phố và trung tâm công nghiệp phía Bắc.

KKT Đình Vũ - Cát Hải đã thu hút được các nhà đầu tư lớn như: Tập đoàn LG (Hàn Quốc) tổng vốn đầu tư trên 10,5 tỷ USD; Tập đoàn Vingroup với Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast và Khu vui chơi giải trí nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, tổng vốn gần 10 tỷ USD; Tập đoàn Pegatron (Đài Loan) với gần 1 tỷ USD...

Hình thành khu trung tâm tài chính (CBD) là đô thị cửa ngõ hàng hải của thành phố, là trung tâm dịch vụ - công cộng của KKT tại khu vực Hải An. Phát triển mở rộng khu vực Lạch Huyện và phía Tây Nam đảo Cát Hải xây dựng hạ tầng cảng biển, công nghiệp, dịch vụ logistic, khu thương mại tự do và dân cư mới phục vụ tái định cư, phát huy vai trò cảng Quốc tế và cửa ngõ vùng duyên hải Bắc Bộ.

Xây dựng hệ thống cây xanh và mặt nước của KKT gắn với các mạng lưới cây xanh công viên, thể dục thể thao, sông ngòi, kênh nước, mặt biển,... Việc cải tạo, mở rộng không gian ra phía biển (lấn biển) đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đất đai và các quy định liên quan đến hoạt động lấn biển

Xứng tầm là trung tâm kinh tế biển của khu vực

Về tính chất, KTT Đình Vũ - Cát Hải được quy hoạch là khu kinh tế biển tổng hợp, trung tâm phát triển kinh tế quan trọng của vùng duyên hải Bắc Bộ và quốc gia. Là cửa ngõ giao thương quốc tế, trung tâm kinh tế biển, đa ngành, đa lĩnh vực: Kinh tế hàng hải (trọng tâm là phát triển cảng, dịch vụ cảng), trung tâm công nghiệp, dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại. Đồng thời là KKT có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Dự báo quy mô dân số đến năm 2035 là khoảng 405.000 người, đến năm 2045 là khoảng 690.000 người. Đến năm 2035, đất xây dựng các khu chức năng khoảng 15.955 ha; đến năm 2045 là khoảng 19.468 ha.

Quy hoạch định hướng phát triển không gian KKT Đình Vũ - Cát Hải theo 4 phân khu. Phân khu 1 là khu vực đô thị công nghiệp phía Bắc khu kinh tế; là khu vực phát triển đô thị mới gắn với trung tâm công nghiệp, dịch vụ du lịch, dịch vụ nghề cá của thành phố Hải Phòng và ngư trường vịnh Bắc Bộ.

Phân khu 2 là khu vực đô thị dịch vụ công nghiệp bán đảo Đình Vũ và Tràng Cát; là cửa ngõ hàng hải, trung tâm công nghiệp - cảng biển, trung tâm động lực mới của thành phố và KKT bao gồm trung tâm dịch vụ hàng hải quốc tế, trung tâm thương mại, tài chính...

Phân khu 3 là khu vực công nghiệp, dịch vụ và đô thị đảo Cát Hải; là trung tâm công nghiệp, dịch vụ logistic gắn với cảng biển quốc tế Lạch Huyện; đô thị dịch vụ mật độ thấp.

Phân khu 4 là khu vực công nghiệp Tràng Duệ; là trung tâm phát triển công nghiệp đa ngành trên vành đai công nghiệp dọc theo quốc lộ 10.

Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045. Ảnh: Quỳnh Nga

Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch chung KKT Đình Vũ – Cát Hải đến năm 2045 vào chiều ngày 10/10, ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định: “Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2009/QĐ-TTg có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Hải Phòng. Đây là sự kế thừa đầy đủ, sáng tạo các quan điểm, định hướng phát triển trong Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; đáp ứng mục tiêu, định hướng và giải pháp thực hiện của Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và các quy hoạch cấp quốc gia”.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tin tưởng các cấp lãnh đạo TP. Hải Phòng, các nhà tư vấn cùng nhà đầu tư tiếp tục dành sự quan tâm, thực hiện tốt Quy hoạch chung xây dựng KKT Đình Vũ – Cát Hải. Qua đó góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị loại I trực thuộc trung ương, một trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm giáo dục, y tế và khoa học công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại; là đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế; có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng, ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh: “Việc công bố Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Đình Vũ – Cát Hải là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo ra dự án mới, phát huy thế mạnh, hạn chế tác động, góp phần thu hút đầu tư, phát triển bền vững”.

Việc điều chỉnh Quy hoạch chung KKT lần này là một yêu cầu tất yếu và cấp thiết. Đây không chỉ là việc cập nhật số liệu, mà là cơ hội để tối ưu hóa không gian phát triển, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc đã bộc lộ trong thực tiễn, đồng thời đồng bộ hóa toàn bộ KKT Đình Vũ – Cát Hải với các định hướng phát triển của quốc gia và thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới, ông Lê Trung Kiên nhấn mạnh.