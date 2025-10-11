Bitget tại sự kiện TOKEN2049 Singapore - sứ mệnh trao quyền trên toàn thế giới

(TBTCO) - Tại sự kiện TOKEN2049 Singapore — Bitget với sự hiện diện ấn tượng đã khép lại, thể hiện cả sức mạnh công nghệ lẫn tầm nhìn chiến lược.

Từ bài phát biểu của CEO Gracy Chen giới thiệu kỷ nguyên UEX, đến phiên thảo luận truyền cảm hứng về trao quyền cho phụ nữ, cùng lễ kỷ niệm 7 năm thành lập, Bitget đã cho thấy cách họ đang định nghĩa lại ranh giới và ý nghĩa của ngành tiền điện tử.

Bitget tham gia sự kiện sự kiện TOKEN2049 Singapore

Gian hàng của Bitget nổi bật giữa khu triển lãm với mô hình mũ bảo hiểm khổng lồ, biểu tượng cho quan hệ đối tác toàn cầu với MotoGP™. Khu vực này nhanh chóng trở thành một trong những điểm thu hút đông đảo khách tham quan nhất TOKEN2049, với mô phỏng đua xe cho phép người tham dự trải nghiệm cảm giác hồi hộp của đường đua vô địch.

Điểm nhấn là khi Jorge Lorenzo, tay đua ba lần vô địch thế giới MotoGP, ghé thăm gian hàng và trực tiếp thử nghiệm trò chơi mô phỏng, thu hút sự chú ý của hàng loạt người hâm mộ và giới truyền thông. Hoạt động này thể hiện rõ tinh thần kết nối thể thao, công nghệ và cộng đồng – đúng với triết lý UEX của Bitget: kết nối các thế giới và phá bỏ mọi ranh giới.

Trong ngày đầu tiên của hội nghị, Gracy Chen tham gia phiên thảo luận “Trao quyền cho phụ nữ, mở rộng tiền điện tử: Cơ hội nghìn tỷ USD còn bỏ ngỏ”, nơi cô chia sẻ về sự hợp tác giữa Bitget và UNICEF trong sáng kiến Game Changers Coalition. Dự án này hướng tới việc mang giáo dục blockchain đến với các bé gái và những nhà sáng tạo trẻ, thông qua các chương trình như Global Game Jam, thúc đẩy sự hòa nhập công nghệ tại các nền kinh tế mới nổi.

Quầy triển lãm tại sự kiện

Song song đó, Bitget còn tạo dấu ấn với gian hàng Pop Forward tại TOKEN2049 - một không gian sáng tạo phục vụ bắp rang và kẹo bông gòn, đồng thời giới thiệu về Blockchain4Her và các sáng kiến blockchain của UNICEF, thể hiện phong cách vừa nhẹ nhàng vừa ý nghĩa của phong trào “Lady Forward” trong Web3.

Sang ngày thứ hai, CEO Gracy Chen có bài phát biểu chính tại sân khấu TON Stage, chính thức giới thiệu mô hình “Universal Exchange (UEX)” - nền tảng giao dịch thế hệ mới hợp nhất tiền điện tử, cổ phiếu mã hóa và tài sản thực (RWA) trong một hệ sinh thái duy nhất, dễ tiếp cận cho mọi người.

Công nghệ AI là trọng tâm của UEX, với GetAgent - công cụ phân tích dữ liệu và tự động hóa giao dịch theo thời gian thực, cùng bot AI giúp người dùng tối ưu chiến lược và hiệu suất đầu tư.

Về bảo mật, Bitget tích hợp on-chain và off-chain, duy trì Quỹ Bảo vệ Người dùng trị giá hơn 700 triệu USD, cùng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro rug pull và tập trung token.

Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị thí điểm cấp phép sàn giao dịch tài sản số, Bitget được đánh giá là ứng viên tiềm năng hàng đầu nhờ năng lực công nghệ, kinh nghiệm quốc tế và hồ sơ tuân thủ vững chắc.

Đại diện Bitget phát biểu tại sự kiện

Bitget kết thúc tuần lễ TOKEN2049 với sự kiện TopGear Night: Bitget Turns 7, một buổi tiệc kỷ niệm hoành tráng quy tụ hơn 500 khách mời, bao gồm đối tác, nhà đầu tư và KOL trong hệ sinh thái Web3. Buổi tiệc sôi động với biểu diễn âm nhạc, vũ điệu samba, và khoảnh khắc nhìn lại 7 năm phát triển mạnh mẽ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình trở thành Universal Exchange đầu tiên trên thế giới.