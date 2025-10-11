Ngày 11/10: Giá heo hơi chững lại sau những ngày giảm giá liên tiếp

Giá heo hơi hôm nay (11/10) chững lại sau những ngày giảm giá liên tiếp tại nhiều địa phương trên cả ba miền. Hiện giá heo hơi trong nước dao động từ 50.000 đồng/kg đến 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay dao động từ 50.000 đồng/kg đến 55.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay biến động giảm nhẹ từ 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Cụ thể, giá heo tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Ninh Bình hiện giao dịch ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Hưng Yên, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La giữ nguyên giá thu mua ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Hiện mức cao nhất khu vực vẫn là 55.000 đồng/kg tại Ninh Bình, trong khi thấp nhất là 53.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh như Lai Châu, Sơn La và Điện Biên.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay chững lại, dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi đứng im, không ghi nhận biến động so với ngày hôm qua.

Theo đó, Thanh Hóa và Nghệ An cùng ở mức 52.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hòa giá heo lần lượt thu mua ở mức 51.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg. Lâm Đồng 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai giữ nguyên giá, dao động từ 50.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất khu vực hiện thuộc về Gia Lai với 50.000 đồng/kg, trong khi cao nhất là 53.000 đồng/kg tại Lâm Đồng.

Tại miền Nam, giá heo hơi không biến động. Hiện giao dịch quanh mốc 50.000 - 57.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo tại Đồng Tháp và An Giang cùng ở mức 52.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg.

Tại Cà Mau giá heo hiện còn 54.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long xuống mức thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg.

Các tỉnh Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ hiện giữ nguyên ở mức 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục có dấu hiệu điều chỉnh nhẹ tại hai miền Bắc, trong khi miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên duy trì ổn định. Mức giá thấp nhất cả nước hiện ghi nhận tại Gia Lai và Vĩnh Long với 50.000 đồng/kg, còn cao nhất đạt 55.000 đồng/kg tại Ninh Bình, Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh./.