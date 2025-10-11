Ngày 11/10: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước bình ổn

Giá cao su thế giới hôm nay (11/10) đồng loạt tăng do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu phục hồi. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng nguyên liệu trong bối cảnh thị trường thế giới biến động.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng do nguồn cung thắt chặt. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan tăng 0,3% (0,17 Baht) lên mức 67,09 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 0,7% (2,2 Yên) lên mức 305 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tăng 1,5% (220 Nhân dân tệ) lên mức 14.485 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 11/2025 ở mức 171.70 CENT/kg, tăng 1,48%.

Thị trường cao su tự nhiên (NR) toàn cầu ghi nhận biến động trong tháng 8, vốn là mùa cao điểm truyền thống. Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), giá chịu ảnh hưởng bởi nguồn cung hạn chế và nhu cầu phục hồi, đặc biệt từ Trung Quốc.

ANRPC dự báo sản lượng cao su toàn cầu năm 2025 chỉ tăng 0,5% lên 14,89 triệu tấn, trong khi nhu cầu tăng 1,3% đạt 15,57 triệu tấn, ghi nhận dấu hiệu thị trường tiếp tục thiếu cung. Trong tháng 8, sản lượng toàn cầu đạt 1,38 triệu tấn, giảm 0,75% so với tháng trước. Thái Lan, nhà sản xuất lớn nhất đạt 458.800 tấn, giảm nhẹ 0,43%, còn Malaysia chịu ảnh hưởng nặng do mưa lớn.

Dù vậy, tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi giá nguyên liệu ổn định và sản xuất lốp xe phục hồi. ANRPC cho biết nhu cầu cao su cho lốp xe tải và xe chuyên dụng tăng, góp phần giữ vững triển vọng tiêu thụ.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 365 - 416 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Phú Riềng cũng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.