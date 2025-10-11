Ngày 11/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (11/10) tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.600 - 114.500 đồng/kg. Giảm nhẹ trung bình 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Trong khi đó, giá tiêu không biến động, neo ở mức 146.000 - 148.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.600 - 114.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.600 - 114.500 đồng/kg. Giảm nhẹ trung bình 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, thị trường cà phê tại Tây Nguyên vừa trải qua một kỳ báo cáo với sự điều chỉnh giảm nhẹ trên toàn bộ các tỉnh trọng điểm. Sự giảm giá đồng loạt này cho thấy thị trường đang có sự hạ nhiệt sau chuỗi ngày tăng nóng.

Theo đó, Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 114.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên trước, cho thấy một sự điều chỉnh đi xuống sau khi đạt đỉnh giá.

Ngay sau đó là Gia Lai, vùng đất nổi tiếng với cà phê cũng có mức giảm 500 đồng/kg, hiện đang giao dịch ở mức 114.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng - khu vực có sản lượng lớn, duy trì mức giá phổ biến 113.600 đồng/kg, giảm 400 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4.480 USD/tấn, giảm 1,92% (88 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,8% (81 USD/tấn), đạt mức 4.391 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng tiếp tục phiên giảm mạnh so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,1% (4,2 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 373,05 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,11% (4,05 US cent/lb), đạt 356,35 US cent/lb.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 445,9 US cent/pound, giảm 0,8%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 442,1 US cent/pound, giảm 1,11%.

Giá tiêu ở mức 146.000 - 148.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay không biến động với hôm qua. Hiện giá tiêu ở mức 146.000 - 148.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148.000 đồng/kg; tại Gia Lai hiện ở mức 146.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng hiện ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh hiện ở mức 149.500 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu tại Đồng Nai hiện ở mức 147.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tiếp tục ghi nhận sự biến động nhẹ tại thị trường Indonesia. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7.230 USD/tấn, giảm nhẹ 0,32% so với hôm qua; tiêu trắng cũng quay đầu giảm 0,31%, chạm ngưỡng 10.008 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil hiện đang giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn, đi ngang so với ngày hôm qua.

Tại Malaysia, tiêu đen và tiêu trắng cũng không biến động, lần lượt còn 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn. Trong khi giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn./.