Giá vàng hôm nay (9/10): Vàng miếng, vàng nhẫn tăng mạnh, thế giới vượt mốc 4.000 USD/oune

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng 1,05%, vượt mốc 4.000 USD/oune. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh tăng, lập mức giá kỷ lục mới.

Sáng 9/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.022,26 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:41:56 sáng 9/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.022,26 USD/oune, tăng 1,05% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,972 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.811 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, những lo ngại về rủi ro địa chính trị và kinh tế toàn cầu đang là động lực chính đẩy giá vàng thế giới tăng 54% từ đầu năm, lên mức kỷ lục hơn 4.000 USD/ounce. Các chuyên gia cho rằng đà tăng này chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 9/10, các thương hiệu SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 140,5 – 142,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý SJC tăng giá thêm 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 140 – 142,5 triệu đồng/lượng.

Với mốc giá trên, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn hôm nay của các thương hiệu đồng loạt được điều chỉnh tăng so với rạng sáng qua, mức tăng 700.000 - 2,9 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC tăng giá vàng nhẫn thêm 1,8 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 136,8 – 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ, vàng nhẫn DOJI cũng tăng thêm 1,8 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 136,8 – 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tăng giá thêm 2,9 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 137,5 triệu đồng/lượng mua vào - 140,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều./.