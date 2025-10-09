Ngày 9/10: Giá bạc thế giới, trong nước đồng loạt tăng mạnh

Chỉ sau 1 phiên dừng đà tăng, sáng nay (9/10) cả giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 9/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.873.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.931.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 21.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 22.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 8/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.558.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.591.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 24.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 23.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên 8/10.

Giá bạc tại TP. Hồ Chí Minh cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.560.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.597.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 24.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 23.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên 8/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 9/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.558.000 1.591.000 1.560.000 1.597.000 1 kg 41.537.000 42.435.000 41.589.000 42.586.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.565.000 1.599.000 1.567.000 1.605.000 1 kg 41.743.000 42.647.000 41.785.000 42.798.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 9/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.873.000 1.931.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 49.946.542 51.493.205

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:09:58 sáng 9/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,965 USD/oune, tăng 1,072 USD/oune so với phiên sáng 8/10.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.284.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.289.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 21.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 22.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên sáng 8/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:09:58 sáng 9/10/2025

Theo nhận định của chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis, diễn biến giá bạc trong những phiên gần đây phản ánh rõ tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Ông cho rằng, xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về chiến lược “mua khi giá giảm”, khi mức 48 USD/ounce đang đóng vai trò như một vùng hỗ trợ quan trọng, thu hút lượng lớn giao dịch trên thị trường. Tuy vậy, ông cũng lưu ý rằng ngưỡng 50 USD/ounce vẫn là “rào cản mang tính lịch sử”, nơi giá bạc từng hai lần bật tăng nhưng nhanh chóng điều chỉnh mạnh trong nhiều thập kỷ qua.

Christopher Lewis cho biết thêm, một bộ phận nhà đầu tư hiện vẫn giữ thái độ dè dặt, hạn chế rót vốn khi giá bạc đang neo ở vùng cao. Tuy nhiên, phần lớn thị trường lại nhìn nhận các nhịp điều chỉnh ngắn hạn là cơ hội để tích lũy. “Vùng quanh 46 USD/ounce được xem là hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, trong khi mốc 50 USD/ounce vẫn là đích đến rõ ràng nhất của xu hướng tăng hiện nay”, ông nói.

Chuyên gia này cũng cảnh báo rủi ro điều chỉnh có thể xuất hiện nếu đồng USD mạnh lên, bởi bạc có mối tương quan chặt chẽ với đồng bạc xanh. Khi USD tăng, giá bạc thường chịu áp lực giảm tương ứng. “Dù vậy, nhìn vào cấu trúc thị trường hiện tại, đây vẫn là xu hướng tăng mạnh. Việc bán khống bạc ở thời điểm này tiềm ẩn mức rủi ro rất lớn”, ông Christopher Lewis nhấn mạnh./.