Ngày 12/10: Giá bạc trong nước và thế giới neo ở ngưỡng cao

|Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu
Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc giảm nhẹ, niêm yết ở mức 1.908.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.967.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giữ nguyên cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.609.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.639.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.611.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.645.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá bạc thế giới ổn định cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.317.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.323.000 đồng/ounce (bán ra).
Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 12/10/2025:
|Loại bạc
|Đơn vị
|TP. Hà Nội
|TP. Hồ Chí Minh
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Bạc 99.9
|1 lượng
|1.609.000
|1.639.000
|1.611.000
|1.645.000
|1 kg
|42.906.000
|43.704.000
|42.958.000
|43.855.000
|Bạc 99.99
|1 lượng
|1.617.000
|1.647.000
|1.618.000
|1.653.000
|1 kg
|43.112.000
|43.916.000
|43.154.000
|44.067.000
Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 49,65 USD/ounce.
Giá bạc vẫn ổn định trong phiên cuối tuần, dao động quanh vùng giá cao của phiên trước, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Theo chuyên gia James Hyerczyk, dù đã tiến sát mức kỷ lục, bạc vẫn giữ được trên các vùng hỗ trợ quan trọng khi giới giao dịch cân nhắc giữa việc "đu theo sóng" hay chờ giá điều chỉnh để mua vào.
James Hyerczyk cho biết thêm, các ngưỡng hỗ trợ 49,28 USD/ounce và 48,52 USD/ounce vẫn được giữ vững. Tuy nhiên, ông cho rằng, nếu nhóm mua lớn bắt đầu chốt lời hoặc giảm rủi ro, giá bạc có thể điều chỉnh nhanh.
"Nếu vượt ngưỡng 51,24 USD/ounce, bạc có thể tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Ngược lại, nếu rơi xuống dưới 47,33 USD/ounce, xu hướng ngắn hạn có thể đảo chiều giảm. Trước khi một trong hai ngưỡng này bị phá vỡ, giá bạc nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp, tạo thế giằng co giữa phe mua và phe bán", chuyên gia James Hyerczyk nhận định.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 12/10/2025:
|Đơn vị
|VND
|Mua vào
|Bán ra
|1 ounce
|1.317.000
|1.323.000
|1 lượng
|158.844
|159.479
|1 chỉ
|1.588.000
|1.595.000
|1 kg
|42.358.000
|42.528.000