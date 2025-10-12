Ngày 12/10: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Nam tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay (12/10) giảm nhẹ tại miền Bắc và miền Nam. Trong khi miền Trung - Tây Nguyên duy trì ổn định. Hiện giá heo hơi trong nước dao động từ 50.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại miền Bắc và miền Nam. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh thành. Cụ thể, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 53.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Lai Châu và Sơn La cũng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống 52.000 đồng/kg.

Các địa phương như Thái Nguyên, Lạng Sơn và Điện Biên không ghi nhận thay đổi về giá cả, tiếp tục giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Hà Nội và Hải Phòng vẫn neo ở mức cao nhất khu vực và 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 52.000- 54.000 đồng/kg.

Tại miền Trung -Tây Nguyên, giá heo hơi không ghi nhận biến động mới so với hôm qua. Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa và Huế giữ giá 52.000 đồng/kg; Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Lắk ở mức 51.000 đồng/kg; Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg. Lâm đồng giữ mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi giảm nhẹ tại một số địa phương, với mức giảm 1.000 đồng/kg. Theo đó, Cần Thơ giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 53.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức 54.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và An Giang hiện đang thu mua ở mức 52.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg./.