Giá vàng hôm nay (13/10): Tiếp nối đà tăng

Mở đầu phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới tăng tới 1,52%. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn neo ở mức cao mới.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:03:34 sáng 13/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.045,71 USD/oune, tăng tới 60,48 USD/ouce, tương đương với mức tăng 1,52%.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoangr128,693 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.776 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 129,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 13/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu vẫn niêm yết tại mức 140,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chưa thay đổi so với phiên giao dịch cuối tuần.

Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có giá chiều mua vào là 140 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác là 800.000 đồng/lượng; ở chiều bán ra bằng giá với các thương hiệu khác là 142,8 triệu đồng/lượng.

Với mức giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 136,8 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ, vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,8 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 137,3 triệu đồng/lượng mua và 140,3 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều./.