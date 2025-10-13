Ngày 13/10: Giá cà phê đi ngang sau 2 ngày giảm giá liên tiếp, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (13/10) đi ngang sau 2 ngày giảm giá liên tiếp. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 113.500 - 113.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không biến động, giao dịch ở mức 146.000 - 149.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 113.500 - 113.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê không biến động

Giá cà phê trong nước hôm nay 13/10 tại khu vực Tây Nguyên đi ngang sau 2 ngày giảm giá liên tiếp. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 113.500 - 113.800 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 113.800 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua; tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 113.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng ở mức giá 113.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đi ngang so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4.480 USD/tấn, không biến động so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 đạt mức 4.391 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng đi ngang so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 373,05 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 đạt 356,35 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica cũng không biến động. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 445,9 US cent/pound, giảm 0,8%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 442,1 US cent/pound, giảm 1,11%.

Giá tiêu trong nước ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay không biến động với hôm qua. Hiện giá tiêu ở mức 146.000 - 149.500 đồng/kg.

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh đang ở vị trí dẫn đầu thị trường trong nước với mức giá cao nhất là 149.500 đồng/kg, không có sự thay đổi so với ngày hôm qua.

Đắk Lắk và Lâm Đồng hiện ghi nhận mức giá thu mua trung bình là 148.000 đồng/kg. Cả hai khu vực này đều giữ mức giá ổn định. Gia Lai, Đồng Nai chốt phiên ở mức 146.000 đồng/kg.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 9/2025, xuất khẩu tiêu của Việt Nam đạt 20.405 tấn, trị giá 135,99 triệu USD, giảm 4,9% về lượng và giảm 3,1% về trị giá so với tháng trước, nhưng so với tháng 9/2024 tăng 19,3% về lượng và tăng 23,2% về trị giá.

Như vậy, trong 9 tháng của năm 2025, trị giá xuất khẩu tiêu của Việt Nam đạt gần 1,27 tỷ USD, gần bằng với cả năm 2024. Kết quả này có được nhờ giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ổn định. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7.230 USD/tấn; tiêu trắng cũng ổn định ở ngưỡng 10.008 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil hiện đang giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen và tiêu trắng cũng không biến động, lần lượt còn 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn./.