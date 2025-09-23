Ngày 23/9: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Giá bạc thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 23/9. Trong nước, các doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh tăng theo. Phiên này, giá bạc Phú Quý của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) đứng đầu đà tăng.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 23/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.674.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.726.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 21.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 22.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 22/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.391.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.425.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 19.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 22/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng tăng, hiện niêm yết tại mốc 1.393.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.430.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 19.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 22/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 23/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.391.000 1.425.000 1.393.000 1.430.000 1 kg 37.089.000 37.987.000 37.141.000 38.138.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.399.000 1.432.000 1.400.000 1.438.000 1 kg 37.295.000 38.199.000 37.337.000 38.350.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 23/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.674.000 1.726.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 44.639.888 46.026.552

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:01 sáng 23/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 44,011 USD/oune, tăng 0,903 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 22/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.164.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.169.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 27.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 22/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:01 sáng 23/9/2025

Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, động lực chính đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm và kỳ vọng tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ khiến giá bạc tiếp tục tăng mạnh.

Vị chuyên gia cho biết, dòng vốn vào nhóm kim loại quý vẫn duy trì ổn định nhờ việc định giá lại lãi suất, nhu cầu vật chất bền vững và sản xuất công nghiệp mạnh./.