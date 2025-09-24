Ngày 24/9: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu biến động nhẹ

Giá cà phê trong nước hôm nay (24/9) bật tăng mạnh từ 2.000 đến 2.500 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch quanh mức 113.500 - 114.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu biến động nhẹ. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 113.500 - 114.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê bật tăng mạnh từ 2.000 đến 2.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên bật tăng mạnh từ 2.000 đến 2.500 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 113.500 - 114.500 đồng/kg. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 114.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 113.500 đồng/kg, tăng mạnh từ 2.000 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá thu mua cao nhất, đạt 114.500 đồng/kg, tăng 2.500 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 2.200 đồng/kg, giao dịch ở mốc 114,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4.188 USD/tấn, giảm 2,15% (92 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 3.52% (80 USD/tấn), xuống mức 4.079 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 4.052 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,18% (15,4 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 351.95 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 3,12% (11,45 US cent/pound), đạt 337.0 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0.63% so với hôm qua, lên mức 426.5 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 không biến động, đạt 422.85 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 đạt 404.5 US cent/pound.

Giá tiêu trung bình ở mức 148.600 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay có sự biến động nhẹ tại các khu vực trọng điểm so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu giữ nguyên so với hôm qua, đưa cả hai địa phương về cùng mức 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh khi tiêu được thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá tiêu lại giảm mạnh 1.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 149.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk không biến động, được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tiếp tục ghi nhận sự ổn định của thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giữ nguyên giá so với ngày hôm qua. Hiện loại tiêu này ở mức 7.027 USD/tấn. Giá tiêu trắng tại thị trường Indonesia cũng không biến động, đạt 9.957 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm 1,54% so với ngày hôm qua . Hiện giá được giao dịch ở mức 6.600 USD/tấn.

Trong khi đó, thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, không có biến động. Hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 12.900 USD/tấn./.