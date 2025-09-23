Thái Nguyên: Điểm sáng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(TBTCO) - Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Nguyên đã vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Bước vào đoạn 2026 - 2030 tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu giảm nghèo một cách thực chất, bền vững và công bằng.

Đến cuối năm 2025, giảm hộ nghèo xuống 4,66%

Sau gần 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã tập trung nguồn lực để giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, đặc biệt tại các huyện, xã khó khăn.

Nuôi hươu góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế tại Thái Nguyên. Ảnh: TL

Đến nay, địa bàn Thái Nguyên (cũ) giảm từ 6,14% xuống còn 1,54%% hộ nghèo, trong khi địa bàn Bắc Kạn (cũ) giảm từ 27,37% xuống còn 17,46%. Kết quả này không chỉ đạt mà còn dự kiến vượt chỉ tiêu đề ra, thể hiện sự chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo bền vững.

Tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh Thái Nguyên đã giảm từ 42.903 hộ nghèo (năm 2022) xuống còn 23.061 hộ, dự kiến đến cuối năm 2025 giảm còn 19.679 hộ, tương đương tỷ lệ giảm từ 10,29% xuống còn khoảng 4,66%.

Đạt được kết quả nêu trên tỉnh Thái Nguyên đã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực cho người dân tại các huyện, xã đặc biệt khó khăn, hệ thống giao thông nông thôn, điện, nước, trạm y tế, trường học... được nâng cấp đồng bộ; 100% xã khó khăn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa.

Theo ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, điểm nổi bật trong triển khai chương trình xoá đói giảm nghèo của tỉnh là sự thay đổi trong cách làm, tỉnh không chỉ tập trung vào các khoản trợ cấp mà chú trọng hơn đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ như giao thông, điện, nước, y tế, trường học; đồng thời triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, phát triển kinh tế hợp tác, ngành nghề nông thôn và xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhờ đó, người dân vùng khó khăn không chỉ nhận được sự hỗ trợ tức thời mà còn được tạo điều kiện tiếp cận các cơ hội để cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thành công của nêu trên là do tỉnh Thái Nguyên đã chủ động ban hành Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 28/10/2022, thiết lập cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như với các chương trình, dự án khác. Việc lồng ghép được triển khai theo nguyên tắc tập trung nguồn lực nhưng không dàn trải, ưu tiên cho những vùng đặc biệt khó khăn để bảo đảm tính công bằng và hiệu quả.

Chủ động kế hoạch giai đoạn 2026 -2030

Sau sáp nhập, địa bàn tỉnh Thái Nguyên trở nên rộng lớn và phức tạp hơn, với tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn tập trung chủ yếu ở các xã khu vực phía Bắc, nơi có địa hình khó khăn, hạ tầng thiếu thốn và điều kiện phát triển kinh tế còn hạn chế. Việc xác định hướng đi phù hợp cho giai đoạn 2026–2030 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trở thành yêu cầu cấp thiết.

Phát triển trang trại ở Thái Nguyên. Ảnh: TL

Dù hiện nay Trung ương chưa ban hành định hướng chính thức cho giai đoạn mới, tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng những định hướng bước đầu, cho thấy tinh thần cầu thị, chủ động và quyết liệt nhằm tiếp tục đẩy lùi nghèo đói một cách thực chất và bền vững.

Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, trọng tâm của định hướng này là tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh và phát triển sản xuất tại các xã đặc biệt khó khăn. Song song với đó, tỉnh sẽ ưu tiên các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân thông qua phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả, đặc biệt là các mô hình gắn với chương trình OCOP, tạo cơ hội để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo bằng chính nguồn lực bản thân và lợi thế địa phương. Việc triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và tinh thần tự lực của người dân cũng được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt.

Tỉnh Thái Nguyên cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn, thông qua việc lồng ghép hợp lý với các chương trình khác, công khai minh bạch, ưu tiên đúng đối tượng và địa bàn, tránh dàn trải, hình thức. Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, vận động doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tham gia hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng yếu thế. Công tác đào tạo cán bộ, rà soát hộ nghèo, theo dõi hồ sơ và dữ liệu cũng sẽ được kiện toàn, làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chính sách an sinh xã hội phù hợp.