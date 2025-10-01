75 triệu USD hỗ trợ nông hộ nhỏ trồng cà phê và chuỗi cung ứng cà phê bền vững

(TBTCO) - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ngày 1/10 thông tin, JICA đã ký kết Thỏa thuận khoản vay trị giá 75 triệu USD với ECOM - tập đoàn kinh doanh nông sản hàng đầu thế giới, nhằm hỗ trợ chuỗi cung ứng nông nghiệp và lương thực tại khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

Khoản vay của JICA nhằm củng cố chuỗi cung ứng, cải thiện sinh kế và tạo thêm cơ hội việc làm cho nông hộ nhỏ trồng cà phê tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cụ thể, khoản vay sẽ hỗ trợ việc thu mua cà phê ổn định từ hơn 60.000 nông hộ tại Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Papua New Guinea.

Nông dân trồng cà phê quy mô nhỏ. Ảnh: ADB

Ngoài việc hỗ trợ nguồn vốn thu mua cà phê từ nông hộ, dự án còn hỗ trợ các dịch vụ tư vấn như hỗ trợ chứng nhận cà phê, thí điểm các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho nữ nông dân. Các dịch vụ này góp phần tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình đẳng giới trong chuỗi giá trị cà phê khu vực.

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, xuất khẩu hạt cà phê chiếm 12,2% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, việc nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện thu nhập cho người nông dân vẫn là thách thức đối với ngành nông nghiệp Việt Nam.

Khoản vay này phù hợp với định hướng của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của Việt Nam, nhằm nâng cao giá trị gia tăng của nông sản thông qua cải thiện năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, khoản vay cũng phù hợp với chương trình nghị sự phát triển toàn cầu của Nhật Bản.

Ông Yasui Takehiro - Vụ trưởng Vụ Tài chính và Hợp tác khu vực tư nhân của JICA cho biết: “Dự án sẽ góp phần củng cố chuỗi cung ứng cà phê và giải quyết những thách thức như đói nghèo ở khu vực nông thôn, bất bình đẳng giới, tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, cũng như nhu cầu về các cơ hội phát triển kinh tế bền vững trong khu vực. Chúng tôi kỳ vọng sẽ mở rộng hơn nữa các chương trình tài chính nhằm hỗ trợ những mô hình kinh doanh chuỗi cung ứng tương tự trong thời gian tới”.

Đồng tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), quan hệ hợp tác giữa JICA và ECOM lần này đánh dấu cột mốc quan trọng khi JICA lần đầu tiên triển khai khoản vay tài trợ vốn lưu động đặc biệt, mở ra bước tiến mới trong việc tăng cường hợp tác với các tập đoàn kinh doanh nông sản hàng đầu thế giới nhằm hỗ trợ chuỗi cung ứng nông nghiệp và lương thực tại khu vực châu Á./.