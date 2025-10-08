Nâng cao nhận thức cho thanh niên về giảm nghèo bền vững tại tỉnh Sơn La

(TBTCO) - Với tinh thần xung kích và trách nhiệm xã hội, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã phối hợp cùng Tỉnh đoàn Sơn La triển khai chuỗi hoạt động hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển thanh niên vùng cao.

Tiếp nối chương trình công tác tại tỉnh Sơn La, trong hai ngày 6 – 7/10/2025, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp cùng Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Hội nghị Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác giảm nghèo bền vững.

Hội nghị thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, sinh viên từ Trường Cao đẳng Sơn La. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nằm trong chương trình công tác Đoàn năm 2025, nhằm lan tỏa tinh thần xung kích, chủ động của tuổi trẻ ngành Tài chính trong việc chung tay cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Lê Minh Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Minh Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhấn mạnh, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sâu sắc, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, tại các tỉnh miền núi như Sơn La – nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao – công tác giảm nghèo không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là yêu cầu về văn hóa, xã hội, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Theo đồng chí Lê Minh Chiến, hội nghị được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững; giúp thanh niên tiếp cận thông tin chính thống, nắm rõ các chương trình hỗ trợ, vốn vay, đào tạo nghề và chuyển đổi sinh kế.

Các bạn trẻ đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Sơn La tích cực tham gia các hoạt động tại chương trình.

Đồng thời, đây cũng là không gian để các bạn trẻ trao đổi, thảo luận, chia sẻ khó khăn, đề xuất giải pháp và sáng kiến phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần tự lực, khát vọng vươn lên, hình thành ý thức trách nhiệm của thanh niên không chỉ trong việc thoát nghèo cho bản thân mà còn cùng cộng đồng phát triển.

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính trao quà cho học sinh điểm trường Tiểu học Lao Khô 1 và khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi”.

Đồng chí Lê Minh Chiến kỳ vọng rằng, thông qua chương trình, các bạn đoàn viên, sinh viên sẽ phát huy tinh thần cầu thị, chủ động tham gia các nội dung thảo luận, mạnh dạn bày tỏ ý kiến và tiếp thu kiến thức để hình thành nhận thức đúng đắn, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn Sơn La và các địa phương trong việc tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ngay sau hội nghị, tại xã Phiêng Khoài, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện ý nghĩa như trao quà cho học sinh điểm trường Tiểu học Lao Khô 1, khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” và tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các em nhỏ địa phương.

Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui và không khí ấm áp cho thiếu nhi vùng cao, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, sẻ chia giữa tuổi trẻ ngành Tài chính với đồng bào Sơn La - khẳng định tinh thần trách nhiệm, nhân ái và lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên Bộ Tài chính trong hành trình vì cộng đồng.

Một số hình ảnh của Đoàn thanh niên Bộ Tài chính tại chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các em nhỏ địa phương.