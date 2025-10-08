Tuyên Quang: Thành quả từ nỗ lực giảm nghèo bền vững

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết cộng đồng, công tác giảm nghèo ở Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Không để ai bỏ lại phía sau

Nhiều năm qua, với sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể, công tác giảm nghèo ở Tuyên Quang đã đạt được những kết quả toàn diện, đời sống người dân ngày một cải thiện rõ rệt.

Phát triển kinh tế từ đặc sản chè cổ thụ. Ảnh: TL

Trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm là giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây không chỉ là mục tiêu chính trị mà còn là cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống, khẳng định tinh thần đoàn kết, nhân văn trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các đoàn thể khác cũng phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nguồn lực cho người nghèo. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã làm mới và sửa chữa hơn 7.000 căn nhà với tổng kinh phí trên 911 tỷ đồng; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 25 tỷ đồng; trao tặng hàng nghìn suất quà, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo... Những hỗ trợ kịp thời ấy đã giúp nhiều hộ nghèo vượt qua khó khăn trước mắt, có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.

Góp công góp sức, Thanh niên Tuyên Quang cũng khẳng định sức trẻ bằng những hành động cụ thể trong công tác giảm nghèo. Ngoài xung kích trong các phong trào tình nguyện, đoàn viên, thanh niên đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ: từ xây dựng 150 ngôi nhà nhân ái trị giá hơn 11 tỷ đồng, tổ chức hàng chục phiên giao dịch việc làm tư vấn cho hàng vạn lượt lao động, đến hỗ trợ hơn 150 hộ thanh niên thoát nghèo. Nhờ đó, nhiều lao động trẻ ở nông thôn có việc làm ổn định, từng bước thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Trong giai đoạn 2021-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò tích cực khi tổ chức hàng chục lớp tập huấn, hội nghị truyền thông khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập hợp tác xã do phụ nữ làm chủ và duy trì trên 400 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Nhờ đó, nhiều phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tự tin thoát nghèo, làm chủ kinh tế gia đình.

Huy động hơn 64.000 tỷ đồng cho giảm nghèo bền vững

Sau 5 năm triển khai ba Chương trình mục tiêu quốc gia, toàn tỉnh đã huy động tổng nguồn lực hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chỉ chiếm 11,5%, còn lại là huy động xã hội hóa lên tới 88,5%. Đây là minh chứng cho sự đồng lòng, chung sức của cộng đồng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Phát triển chăn nuôi dê ở Tuyên Quang. Ảnh: TL

Trong số đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động hơn 59.000 tỷ đồng, tập trung vào phát triển hạ tầng và sản xuất. Chương trình giảm nghèo bền vững thu hút hơn 1.100 tỷ đồng, hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội; còn Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có hơn 3.100 tỷ đồng, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, văn hóa - xã hội vùng khó khăn.

Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, người dân toàn tỉnh đã tự nguyện hiến đất, góp ngày công, tiền mặt, vật liệu xây dựng, chung tay làm đường, nhà văn hóa, kênh mương... Qua đó, diện mạo nông thôn đổi thay từng ngày. Tính đến 1/7/2025, Tuyên Quang có 88/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới (72,72%), vượt 4,72% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó có 20 xã đạt chuẩn nâng cao, 8 xã đạt chuẩn kiểu mẫu.

Những công trình thiết yếu như gần 1.350 km đường giao thông nhựa hóa, bê tông hóa; 191 công trình thủy lợi; 65 công trình nước sinh hoạt; hàng trăm nhà văn hóa, trạm y tế, trường học... đã tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Tỷ lệ xã đạt chuẩn y tế đạt 98,5%, phổ cập giáo dục được duy trì ở tất cả các cấp; 275 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, 13 làng văn hóa cộng đồng gắn với du lịch được hình thành. Internet đã phủ sóng 100% xã, dịch vụ công trực tuyến phát triển mạnh mẽ.

Kết quả giảm nghèo ở Tuyên Quang thời gian qua đã cho thấy sức mạnh cộng đồng, vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các cấp, các ngành, đoàn thể đã trở thành “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền, trực tiếp giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.