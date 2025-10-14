Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Sơn La giai đoạn 2021- 2025 về cơ bản đã phù hợp, đồng bộ từ tỉnh đến địa phương cơ sở qua đó gặt hái kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Người dân thụ hưởng từ chính sách giảm nghèo

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã quan tâm chỉ đạo sát sao các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội. Các cấp đã triển khai bài bản, hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò của người đứng đầu là Trưởng ban chỉ đạo trong việc kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, xã, phường giải quyết các vướng mắc và tổ chức thực hiện.

Cà phê hiện là cây trồng chủ lực ở tỉnh Sơn La, giúp người dân có thu nhập ổn định, xoá đói giảm nghèo. Ảnh: TL

Riêng năm 2025, tỉnh Sơn La đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3.058 hộ, đạt 100% kế hoạch; trong đó, xây mới 2.653 nhà và sửa chữa 405 nhà, với nguồn kinh phí đã thực hiện là hơn 171 tỷ đồng, tiến độ vượt sớm 169 ngày so với thời hạn Chính phủ quy định (ngày 31/10/2025).

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Sơn La được phân bổ tổng vốn sự nghiệp cho các dự án, tiểu dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo là 1.236.691 triệu đồng.

Từ nguồn vốn này, tỉnh đã tập trung thực hiện các dự án: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo; Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin…

Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La cũng tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung như tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý.

Cụ thể, về chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo, trong giai đoạn 2021 - 2024, trên địa bàn tỉnh đã có 1.433.875 lượt học sinh được hưởng chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 81/2020/NĐ-CP với kinh phí 4.087.042 triệu đồng. Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được triển khai đầy đủ, đúng quy định đã góp phần tăng tỷ lệ huy động số trẻ trong độ tuổi đến lớp, tăng tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh (tiểu học đạt 99,8%; THCS đạt 98,9%), đảm bảo quyền được học tập của trẻ em.

Về chính sách hỗ trợ y tế, các cấp, các ngành đã rà soát vàcấp 657.366 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó: 15.416 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; 17.298 thẻ BHYT cho người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; 564 thẻ BHYT cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; 604.693 thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu sống đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 19.395 thẻ BHYT cho người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Về chính sách hỗ trợ về nhà ở, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La và sự vào cuộc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trong giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động, huy động được 441,2 tỷ đồng (nguồn xã hội hoá hơn 383 tỷ đồng; nguồn ngân sách nhà nước hơn 58 tỷ đồng) thực hiện hỗ trợ 9.317 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 3,59%/năm

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 4/2025, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) đã cho 175.283 lượt khách hàng vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng số tiền 8.753.106 triệu đồng, trong đó tập trung cho vay đối với 40.460 lượt hộ nghèo, 17.785 lượt hộ cận nghèo, 7.541 lượt hộ mới thoát nghèo; giải quyết cho 30.305 lượt khách hàng vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; giải quyết cho vay đối với 29.903 lượt hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, có 18.617 lao động được vay tạo việc làm; 62 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để phục vụ hoạt động học tập và 280 học sinh, sinh viên được vay vốn mua máy tính thiết bị phục vụ học trực tuyến; 235 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động; 47.270 công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới; 375 căn nhà được sửa chữa cải tạo và xây dựng mới theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội...

Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạocông ăn việc làm tại các vùng nghèo, vùng khó khăn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá, tỉnh Sơn La luôn chú trọng công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã được thực hiện đồng bộ, kịp thời như cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ việc khám, chữa bệnh; cho vay tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ khuyến khích phát triển sinh kế…

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 3,59%/năm, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra (giảm 3%/năm). Việc triển khai các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội đã giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng, góp phần giúp đời sống và thu nhập của người dân, đặc biệt là hộ nghèo từng bước được cải thiện, giảm gánh nặng trong cuộc sống và tạo cơ hội để vươn lên thoát nghèo./.