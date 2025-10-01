Lai Châu đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, hướng tới phát triển bao trùm

Giảm nghèo bền vững vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu. Những năm qua, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm đến đầu tư hạ tầng và dịch vụ xã hội cơ bản. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, tạo nền tảng cho phát triển ổn định và bao trùm.

Huy động đồng bộ nguồn lực, tập trung hỗ trợ sinh kế và việc làm

Là tỉnh biên giới vùng cao Tây Bắc, Lai Châu có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng, song xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo thuộc nhóm cao của cả nước. Nhận thức rõ thách thức, những năm qua, tỉnh luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, gắn với phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 5/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo đối với các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực và tổ chức triển khai đồng bộ. Các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành; chú trọng giải ngân vốn ngân sách, đặc biệt là vốn sự nghiệp, để kịp thời phục vụ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, cấp thiết của người dân.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sản xuất, khuyến khích áp dụng khoa học kỹ thuật trong nông -lâm nghiệp, tổ chức đào tạo nghề và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi. Mục tiêu đặt ra là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.

Lai Châu luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, gắn với phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Ảnh: T.L

Thực tế cho thấy, việc làm là nhân tố then chốt để người dân thoát nghèo bền vững. Giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh có 37.613 lao động nghèo được hỗ trợ giải quyết việc làm, trong đó từ năm 2022-2024 có 1.482 lao động kết nối thành công với doanh nghiệp trong tỉnh, 1.168 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Trong lĩnh vực tiếp cận thông tin, tại Lai Châu, 100% hộ nghèo có nhu cầu đã được sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet và thông tin giảm nghèo bền vững. Đây là bước tiến quan trọng giúp người dân nắm bắt cơ hội việc làm, kết nối thị trường, tiếp cận các dịch vụ xã hội, đồng thời tăng khả năng tham gia các hoạt động phát triển của địa phương.

Ngoài hỗ trợ việc làm, Lai Châu cũng đặc biệt quan tâm cải thiện điều kiện sống cơ bản. Tỉnh đã hỗ trợ 2.819 hộ nghèo về nhà ở, trong đó 1.992 hộ được xây mới, 827 hộ được sửa chữa, với tỷ lệ giải ngân đạt 93,08% kế hoạch vốn. Nhờ đó, hàng nghìn hộ dân có nơi ở ổn định, giảm bớt khó khăn.

Về nước sinh hoạt và vệ sinh, đến nay, 92,28% hộ nghèo được sử dụng nước hợp vệ sinh; 55% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Những chính sách này không chỉ giúp nhiều hộ thoát nghèo, mà còn tạo điều kiện để họ vươn lên khá giả, từng bước nâng cao thu nhập, giảm phụ thuộc vào trợ cấp xã hội.

Hướng tới mục tiêu giảm nghèo đa chiều, không ai bị bỏ lại phía sau

Năm 2025 - năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Lai Châu đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung xuống 3,68%, tạo việc làm mới cho hơn 9.000 lao động, đào tạo nghề cho 8.000 người.

Để hoàn thành, tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm: Tập trung giải ngân nhanh, hiệu quả nguồn vốn cho các CTMTQG, bảo đảm thiết thực và đúng đối tượng thụ hưởng; mở rộng cơ hội sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo thông qua phát triển sản xuất, kết nối thị trường, khuyến khích khởi nghiệp tại địa phương.

Phát triển du lịch cộng đồng tạo ra thay đổi lớn với bộ mặt nông thôn ở Lai Châu. Ảnh: T.L

Cùng với đó, đẩy mạnh đào tạo nghề và tư vấn việc làm, đặc biệt là kết nối lao động nông thôn với nhu cầu thị trường trong và ngoài nước; tiếp tục hỗ trợ về nhà ở, nước sạch, y tế, giáo dục và thông tin để bảo đảm người dân tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản, đúng chuẩn nghèo đa chiều.

Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2024 cho thấy, việc triển khai CTMTQG giảm nghèo bền vững tại Lai Châu đã tạo tác động đa chiều đối với phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng nông thôn miền núi được nâng cấp, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, người dân có thêm việc làm ổn định, trẻ em được học hành đầy đủ, đời sống cộng đồng từng bước cải thiện.