Hà Nội về đích trước thời hạn khi thực hiện mục tiêu "không còn hộ nghèo"

(TBTCO) - Năm 2025, toàn TP. Hà Nội đã không còn hộ nghèo, chỉ tiêu giảm nghèo về đích trước một năm kế hoạch đề ra cho cả giai đoạn 2021 - 2025.

Cuối năm 2024, toàn thành phố cơ bản không còn hộ nghèo

Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025, TP. Hà Nội đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững, mục tiêu phấn đấu đến cuối giai đoạn, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo.

Cụ thể, cuối năm 2022, Thành phố đã giảm được 1.579/723 hộ nghèo còn 2.134 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,095%, đạt 218,4% kế hoạch giảm hộ nghèo. Có 11/12 quận (trừ Hoàng Mai) không còn hộ nghèo; 05/18 huyện, thị xã (Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì) không còn hộ nghèo; Trong đó có 3 quận không còn hộ nghèo, không còn hộ cận nghèo (Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Ba Đình). Trong năm, có thêm quận Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Đông Anh, Thanh Trì không còn hộ nghèo và quận Cầu Giấy, Ba Đình không còn hộ cận nghèo.

Cuối năm 2023, thành phố đã giảm được 1.444/642 hộ nghèo còn 690 hộ nghèo, với 2.090 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,03% số hộ dân của thành phố đạt 209,2% kế hoạch giảm hộ nghèo; (12/12 quận không có hộ nghèo, 6/18 huyện, thị xã không có hộ nghèo). Thành phố có 15.835 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,7% số hộ dân của thành phố.

Huyện Ba Vì trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2024. Ảnh: Trần Oanh

Tháng 12/2024, thành phố không còn hộ nghèo, giảm 690/690 hộ nghèo đạt 182% kế hoạch được giao (thành phố giao giảm 380 hộ nghèo).

Chỉ tiêu giảm nghèo đã về đích trước 1 năm kế hoạch đề ra giai đoạn 2022 - 2025, có 9.928 hộ cận nghèo chiếm 0,43% số hộ dân thành phố, có 9 quận, huyện không có hộ cận nghèo (Quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Tây Hồ, Thanh Xuân; Huyện: Hoài Đức, Thanh Trì).

Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo

TP. Hà Nội cũng thực hiện đúng, đủ các chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo đó, thành phố đã trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng cho 3.906 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. Mức chuẩn trợ cấp 440.000 đồng. Kinh phí trợ cấp 2.823 triệu đồng/tháng.

Hỗ trợ hàng tháng cho 7.772 người theo chính sách giảm nghèo riêng của thành phố, mức hỗ trợ thấp nhất 440.000 đồng, cao nhất 2.500.000 đồng. Kinh phí 15.573 triệu đồng/tháng. Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thoát nghèo, người thuộc hộ cận nghèo thoát cận nghèo với kinh phí trên 4,5 tỷ đồng/tháng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc triển khai và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đã góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người yếu thế, đồng thời góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố

Hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho 8.592 học sinh thuộc hộ nghèo thoát nghèo, kinh phí 2.620 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2024, các quận, huyện, thị xã đã chi trả trợ cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch cho các đối tượng với tổng kinh phí là trên 1.757 tỷ đồng. Các cơ sở trợ giúp của thành phố thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 3.102 người (là người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng và các đối tượng bảo trợ xã hội khác) với mức trợ cấp nuôi dưỡng thấp nhất là 1,76 triệu đồng/người/tháng (riêng trẻ em dưới 4 tuổi là 2,2 triệu đồng/tháng) và chi khác 350.000 đồng/tháng (riêng người tâm thần là 400.000 đồng/tháng).

Hà Nội về đích trước thời hạn khi thực hiện mục tiêu "không còn hộ nghèo". Ảnh: TL

Giai đoạn 2022-2025, thành phố đã hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 179.256 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình với kinh phí là 137,851 tỷ đồng. Trong đó 13.871 người thuộc hộ nghèo, kinh phí 11,228 tỷ đồng; 140.136 người thuộc hộ cận nghèo, kinh phí là 118,114 tỷ đồng; 25.609 người thuộc hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình với kinh phí là 8,508 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương và thành phố.

Đối với hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, giai đoạn 2022-2024, thành phố đã hộ trợ cho 3.520 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai có khó khăn về nhà ở.

Đặc biệt đến tháng 10/2024 đã có 714/714 nhà đã hoàn thành việc xây, sửa nhà ở, đạt 100% theo kế hoạch đề ra. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được thành phố, quận, huyện, thị xã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bằng những hành động thiết thực cụ thể góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững.

Thành phố đã thực hiện tặng quà Tết Nguyên đán. Ngoài quà tặng 500.000 đồng/hộ nghèo; 300 đồng/hộ cho hộ cận nghèo từ nguồn ngân sách thành phố, các địa phương còn tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố từ nguồn vốn Trung ương và vốn nhận ủy thác từ địa phương đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2021-2024 là 23.243 tỷ đồng với 458.575 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ đạt 16.841 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 72% doanh số cho vay. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến ngày 31/12/2024 đạt 16.567 tỷ đồng với 270.464 khách hàng đang vay vốn, tăng 6.401 tỷ đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng bình quân mỗi năm đạt 13%../