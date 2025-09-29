Ninh Bình phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

Tỉnh Ninh Bình đang triển khai đồng bộ, linh hoạt các chính sách giảm nghèo, hướng tới mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030.

Hỗ trợ y tế, giáo dục và tín dụng giúp giảm nghèo bền vững

Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình mới hiện có 129 xã, phường với quy mô dân số gần 3,82 triệu người. Trong giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9,26%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt gần 719.000 tỷ đồng. Riêng năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 89,45 triệu đồng.

Dù giai đoạn đầu nhiệm kỳ trải qua nhiều khó khăn khi phải ứng phó với dịch Covid-19, tỉnh vẫn đạt kết quả nổi bật trong giảm nghèo. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm còn 2,87%, trong đó hộ nghèo chỉ còn 0,96%, hộ cận nghèo còn 1,91%.

Cán bộ nông nghiệp tư vấn các hộ dân ở Ninh Bình chăm sóc bò giống. Ảnh tư liệu

Tại tỉnh Hà Nam cũ, tỷ lệ hộ nghèo từ 3,69% (năm 2021) giảm xuống 1,36% (giữa năm 2025). Các chính sách giáo dục được triển khai rộng rãi, hàng nghìn học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí. Trong lĩnh vực y tế, hàng chục nghìn thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người nghèo, chi phí khám chữa bệnh miễn phí được đảm bảo. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hà Nam cho vay hàng trăm tỷ đồng, giúp nhiều hộ dân có vốn sản xuất, con em được tiếp tục học tập.

Tỉnh Nam Định cũ cũng đã triển khai nhiều dự án giảm nghèo, trong đó hơn 3.300 hộ được hỗ trợ mô hình chăn nuôi, trồng trọt, phát triển làng nghề. Hơn 2.100 hộ tham gia dự án sản xuất nông nghiệp, hàng nghìn trẻ em được hỗ trợ dinh dưỡng. Các lớp đào tạo nghề cho hơn 650 học viên, 7 phiên giao dịch việc làm được tổ chức, góp phần kết nối cung - cầu lao động. Khoảng 39.000 người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; khoảng 1,1 triệu lượt người được khám chữa bệnh miễn phí. Hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận vốn vay tín dụng ưu đãi với tổng kinh phí hàng nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, tại tỉnh Ninh Bình cũ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,07% (năm 2021) xuống còn 1,48% (năm 2025). Địa phương đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 900 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; gần 1.000 hộ tham gia các mô hình sản xuất chăn nuôi, trồng trọt. Chính sách bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, miễn giảm học phí được thực hiện nghiêm túc, hàng triệu thẻ bảo hiểm y tế được cấp miễn phí cho người nghèo, người cao tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi. Hoạt động đào tạo nghề và hơn 40 phiên giao dịch lao động được tổ chức đã giúp hàng chục nghìn người có thêm cơ hội việc làm.

Triển khai đồng bộ, linh hoạt các chính sách giảm nghèo

Bước sang giai đoạn 2026-2030, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, tương ứng giảm hơn 23.500 hộ so với đầu kỳ. Dự kiến đầu giai đoạn 2026, toàn tỉnh còn khoảng 36.000 hộ nghèo, chiếm 2,88%.

Để thực hiện mục tiêu, Ninh Bình đề xuất tổng kinh phí 400 tỷ đồng cho 5 nhóm dự án trọng điểm: đa dạng hóa sinh kế (120 tỷ đồng), hỗ trợ sản xuất và dinh dưỡng (100 tỷ đồng), phát triển giáo dục nghề nghiệp và việc làm (100 tỷ đồng), truyền thông và giảm nghèo về thông tin (30 tỷ đồng), cùng nâng cao năng lực và giám sát chương trình (50 tỷ đồng).

Mô hình trồng dưa vàng kim hoàng hậu thoát nghèo ở Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Ảnh tư liệu

Chính quyền tỉnh Ninh Bình khẳng định, định hướng giai đoạn tới là gắn giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới. Mọi hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện sẽ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng, nước sạch và vệ sinh môi trường. Tỉnh cũng nhấn mạnh việc huy động nguồn lực xã hội hóa, sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng để tránh phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Ninh Bình đã hỗ trợ hàng nghìn hộ vay vốn, tham gia mô hình sinh kế, đào tạo nghề và chuyển giao kỹ thuật. Từ năm 2021 đến nay, hơn 43.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận vốn vay sản xuất, kinh doanh.

Nhiều gia đình từng nghèo nhiều năm, sau khi được hỗ trợ bò giống sinh sản, đã có thêm nguồn sinh kế ổn định. Một số hộ được hỗ trợ vốn vay và gà giống, được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, sau vài năm không chỉ thoát nghèo mà còn mở cửa hàng kinh doanh nhỏ, tạo thu nhập ổn định.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, hàng trăm căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa, học bổng cấp cho học sinh nghèo, trẻ mồ côi được chăm lo. Công tác rà soát hộ nghèo, giám sát, truyền thông được thực hiện dân chủ, minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng.