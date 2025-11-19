Lai Châu đồng bộ giải pháp để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,68% trong năm 2025

Tỉnh Lai Châu đang nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,68%, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tăng tốc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, tỉnh Lai Châu đã và đang quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ, tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình; gắn việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, chất lượng triển khai với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đơn vị.

Cán bộ xã Bum Tở (Mường Tè, Lai Châu) hướng dẫn người dân cách chăm sóc, tỉa cành cây quế. Ảnh: TL

Triển khai kế hoạch, tỉnh Lai Châu đang tập trung thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần của Chương trình, trong đó đối với Dự án 1, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo cũ, tỉnh hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội (bao gồm cả hỗ trợ duy tu và bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sinh, sản xuất, thiết yếu).

Đối với Dự án 2, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, sẽ hỗ trợ xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du lịch, khởi nghiệp nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo cũ; tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ; dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, nguyên liệu sản xuất, vật tư, công cụ, máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất và điều kiện cơ sở vật chất. Tổ chức các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng; phù hợp với mục tiêu của Chương trình và quy định của pháp luật.

Về Dự án 3, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, trong đó có Tiểu dự án 1, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tập trung hoạt động phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng; tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả.

Thực hiện Dự án 4, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, tỉnh hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo cho Trường Cao đẳng Lai Châu; tổ chức đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp. Hỗ trợ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến...

Kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn hơn 16%

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,68% (hết năm 2025 còn 17.832 hộ nghèo trên tổng số 109.618 hộ dân toàn tỉnh, tương ứng 16,27%). Trong đó, riêng các huyện nghèo cũ (Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè) giảm 5,82%.

Cùng với đó, tỉnh phấn đấu 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, hộ trên địa bàn huyện nghèo cũ được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập; hỗ trợ mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo.

Đối với các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, có 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm; hỗ trợ tạo việc làm mới cho9.460 lao động; hỗ trợ 160 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Về chiều thiếu hụt về y tế, 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi (suy dinh dưỡng thể thấp còi) tại các huyện nghèo cũxuống dưới 22%. Về chiều thiếu hụt về giáo dục, đào tạo, tỷ lệtrẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 98,2%; tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ người lao động thuộc huyện nghèo cũ qua đào tạo đạt 62,4%.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, một trong những giải pháp trọng tâm được tỉnh Lai Châu đang tập trung thực hiện là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, trọng tâm là các huyện nghèo cũ; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và trẻ em, phụ nữ thuộc hộ nghèo. Áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm, điều kiện huyện nghèo cũ; khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, lãng phí; không sử dụng vốn của Chương trình để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được bố trí đầy đủ từ nguồn vốn chi thường xuyên. Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân...