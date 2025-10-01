Bà Rịa – Vũng Tàu điểm sáng giảm nghèo bền vững

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổng kết thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. Kết quả, đến ngày 31/3/2025, địa phương đã hoàn thành vượt chỉ tiêu và không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh.

Không để ai bỏ lại phía sau

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR -VT) đã phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 đến các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Từ nguồn vốn được vay, bà Nguyễn Thị Nga đã phát triển chăn nuôi, cho thu nhập 200 triệu đồng/năm. Ảnh: TL

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng tích cực đến đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Trên cơ sở Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, ngày 18/11/2021, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh áp dụng giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, chuẩn nghèo của tỉnh giai đoạn 2022-2025 cao hơn 1,3 lần so với chuẩn nghèo theo chuẩn quốc gia về tiêu chí thu nhập.

Đến cuối năm 2021, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh còn lại theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 là 1.305 hộ chiếm tỷ lệ 0,45% so với tổng số hộ dân. Trong đó, hộ nghèo theo chuẩn quốc gia là 150 hộ, chiếm tỷ lệ 0,05%; Hộ cận nghèo theo quốc gia là 456 hộ, chiếm tỷ lệ 0,15%; Hộ nghèo theo chuẩn tỉnh là 564 hộ chiếm 0,2%; Hộ cận nghèo theo chuẩn tỉnh là 135 hộ chiếm 0,05%.

Theo kết quả rà soát, đầu năm 2022 tổng số hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là 6.589 hộ chiếm tỷ lệ 2,04% so với tổng số hộ dân. Trong đó, hộ nghèo chuẩn quốc gia là 1.278 hộ, chiếm tỷ lệ 0,4%; Hộ cận nghèo quốc gia là 1.533 hộ, chiếm tỷ lệ 0,48%; Hộ nghèo chuẩn tỉnh là 3.778 hộ chiếm tỷ lệ 1,17%.

Qua việc triển khai các chính sách giảm nghèo và phong trào thi đua, đến cuối năm 2024, kết quả giảm nghèo đã hoàn thành vượt chỉ tiêu (giảm còn 0,23%) và đạt mục tiêu so với kế hoạch Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh đề ra (đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh còn 0,5%). Đến 31/3/2025, Bà Rịa -Vũng Tàu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh.

Để có được kết quả như vậy là vì trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm, ban hành hàng loạt chính sách về an sinh xã hội, mở rộng thêm đối tượng được hỗ trợ như: Hộ nghèo chuẩn của tỉnh, hộ thoát nghèo trong vòng 3 năm, nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội (hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, cho vay tín dụng ưu đãi, người bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 8 tuổi thuộc hộ nghèo được trợ giúp xã hội hàng tháng).

Các chính sách của tỉnh được ban hành với mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn so với mức quy định của Trung ương, đã tạo sự cộng hưởng giúp cho việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

Nơi nào có người nghèo nơi đó có tín dụng chính sách

Để có được kết quả giảm nghèo bền vững nêu trên, cũng cần đề cập đến nguồn vốn tín dụng chính sách. Thông qua mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, từ đó đầu tư sản xuất, tạo sinh kế bền vững, cải thiện thu nhập và vươn lên thoát nghèo.

Người dân xã Long Điền nhận nguồn vốn vay từ NHCSXH. Ảnh: TL

Đến nay, vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh không chỉ là công cụ tài chính đơn thuần mà đã trở thành “đòn bẩy” hữu hiệu góp phần thay đổi cuộc sống, thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Nơi nào có người nghèo nơi đó có vốn tín dụng chính sách phục vụ tạo sinh kế bền vững, cải thiện thu nhập và vươn lên thoát nghèo.

Số liệu Báo cáo từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy, đến hết tháng 5/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 5.671 tỷ đồng, tăng hơn 406,3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt hơn 1.975 tỷ đồng, tăng hơn 185 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt gần 1.185 tỷ đồng cho 20.281 lượt khách hàng, doanh số thu nợ đạt 875,4 tỷ đồng. Nguồn vốn thu hồi được tái đầu tư kịp thời, phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách.

NHCSXH chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu đang quản lý 13 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ hơn 5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 308,6 tỷ đồng (tương ứng 6,6%) so với đầu năm. Chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững, nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,12% tổng dư nợ, tương đương 5,8 tỷ đồng.

Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, NHCSXH chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu đã luôn nỗ lực đưa nguồn vốn ưu đãi đến tận tay người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo và những người mới tái hòa nhập cộng đồng. Những đồng vốn ấy đã không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội việc làm, sinh kế lâu dài và hành trình lập thân, lập nghiệp bền vững trên chính mảnh đất quê hương xứ biển./.