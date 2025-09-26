Phú Thọ cam kết 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển kinh tế

Phú Thọ cũng cam kết bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi; toàn bộ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2,75%

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. Theo đó, tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống nhân dân. Mục tiêu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ mức 3,21% (năm 2024) xuống còn 2,75%.

Được biết, tổng kinh phí thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 274 tỷ đồng, ngân sách địa phương 21 tỷ đồng…

Các chính sách, chương trình tín dụng ưu đãi được Ngân hàng Chính sách Xã hội niêm yết công khai tại UBND xã để người dân dễ tiếp cận. Ảnh: Hồng Nhung

Phú Thọ cũng cam kết bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi; toàn bộ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế.

Tại kế hoạch, tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai 7 dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Các dự án gồm: hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở xã nghèo; đa dạng hóa sinh kế, xây dựng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đẩy mạnh truyền thông, giảm nghèo về thông tin...

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, công tác giảm nghèo sẽ được triển khai quyết liệt, đồng bộ và phù hợp thực tiễn; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng. Đặc biệt, việc rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo năm 2025 sẽ được tiến hành nghiêm túc, phản ánh đúng thực trạng, bảo đảm công bằng, chính xác, không bỏ sót đối tượng.

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì hiệu quả các chính sách đang có như tín dụng ưu đãi, hỗ trợ y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh, tiếp cận thông tin và hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ định hướng chuyển dần từ chính sách phúc lợi thuần túy sang chính sách gắn với lao động, khuyến khích người dân tự lực vươn lên thoát nghèo; mở rộng đối tượng trợ giúp xã hội với hình thức phù hợp; nâng cấp hệ thống cơ sở bảo trợ, phát triển các mô hình chăm sóc cộng đồng cho người yếu thế; khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ xã hội.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Phú Thọ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương; tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa các đơn vị; đồng thời kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảm nghèo, nhất là cấp xã.

Triển khai tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách.

Gần 57.500 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi

Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngân hàng đang tiếp tục duy trì hoạt động 479 điểm giao dịch xã như trước khi sáp nhập đơn vị hành chính. Nhờ đó, hoạt động tín dụng chính sách được duy trì ổn định, thông suốt, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội kiểm tra hiệu quả nguồn vốn vay tại hộ chăn nuôi gà đen H’Mông ở xã Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hồng Nhung

Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 8/2025, Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã huy động tổng nguồn vốn đạt trên 17.850 tỷ đồng, tăng trên 861 tỷ đồng so với đầu năm 2025. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương chiếm 78,28%/tổng nguồn vốn, nguồn vốn huy động từ địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất chiếm 11,68%, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương chiếm 10,04%.

Doanh số cho vay toàn tỉnh từ đầu năm đến hết tháng 8/2025 đạt trên 3.548 tỷ đồng, với gần 57.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Từ nguồn vốn ưu đãi, các hộ gia đình đã đầu tư phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Bình Nam - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đà Bắc - tỉnh Phú Thọ cho biết, sau sáp nhập, xã Đà Bắc đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông nối dài, mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc phát triển mạnh. Phía sau sự thay đổi tích cực ấy là hiệu quả rõ nét từ các chương trình vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác.

Theo ông Nam, trước đây, nhiều hộ dân có tâm lý trông chờ, ỷ nại vào trợ cấp. Nhưng từ khi được vay vốn ưu đãi, nhiều người đã chủ động học hỏi kỹ thuật, tự tìm mô hình phù hợp. Các chương trình vốn ưu đãi đã và đang thực sự trở thành cứu cánh cho bà con vùng cao. Không chỉ giúp thoát nghèo mà còn tạo động lực để người dân chủ động phát triển sản xuất, vươn lên bền vững./.