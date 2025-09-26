(TBTCO) - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đưa Hà Nội trở thành địa phương nằm trong top đầu cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Sáng ngày 26/9, diễn ra Lễ công bố Quyết định TP.Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hà Nội. Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tham dự buổi lễ.

Hà Nội không còn hộ nghèo

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thấm nhuần chủ trương của Đảng và Nhà nước về “tam nông” theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương (khóa X) và các chương trình mục tiêu quốc gia, thành phố luôn kiên định quan điểm phát triển theo hướng “xanh - hài hòa - bền vững”, lấy nông thôn làm nền, đô thị làm động lực, di sản làm bản sắc, văn hóa làm cốt lõi, nhân dân làm chủ thể. Từ đó đã sớm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thành hành động cụ thể, với những cách làm thực tiễn, sáng tạo.

Giai đoạn 2010 - 2024, Hà Nội huy động hơn 185 nghìn tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp hơn 21 nghìn tỷ đồng.

Khi bắt đầu chương trình vào năm 2010, Hà Nội có 401 xã tham gia với bình quân chỉ đạt 1 tiêu chí/xã. Đến nay, sau gần 15 năm triển khai, chương trình đã trở thành một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Bộ mặt nông thôn Thủ đô đã có sự thay đổi căn bản và toàn diện.

Nổi bật là kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, đời sống người dân không ngừng nâng cao: Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III năm nay ước đạt 8,85%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trên 3%/năm; xuất khẩu nông - lâm sản vượt 2 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 13 triệu đồng (2010) lên 74,3 triệu đồng (2024), đứng đầu cả nước. Hà Nội không còn hộ nghèo.

Hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, hiện đại: 100% đường xã, liên thôn được bê tông hóa, nhựa hóa. 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; trên 95% người dân có bảo hiểm y tế; trên 96% trường học đạt chuẩn. Hơn 95% hộ dân sử dụng nước sạch; hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho trên 95% diện tích đất nông nghiệp...

Thừa ủy quyền Thủ tướng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (ngoài cùng, bên phải) trao Quyết định công nhận TP. Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho TP. Hà Nội.

Văn hóa - xã hội phát triển, môi trường sống được nâng cao: 98% làng, thôn, xóm đạt danh hiệu văn hóa; không gian sống sáng - xanh - sạch - đẹp; Làng nghề Bát Tràng và Vạn Phúc trở thành thành viên mạng lưới thành phố thủ công sáng tạo thế giới...

Nhờ những kết quả đó, năm 2024, 100% xã của Hà Nội đạt chuẩn NTM, trong đó: 229 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (60%); 109 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (29%); 18/18 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (100%). Trong đó có 6/17 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (35%); Hà Nội cũng dẫn đầu cả nước về chương trình OCOP với 3.463 sản phẩm (chiếm 21% cả nước), trong đó có 9 sản phẩm 5 sao.

"Ngày 22/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024. Ngày 19/9/2025, Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước; là kết quả của tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng, chung sức của toàn thể nhân dân Thủ đô. Chương trình NTM đã thực sự trở thành “ý Đảng, lòng dân”, tạo nên những chuyển biến sâu sắc về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và chất lượng sống của người dân; đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô" - lãnh đạo TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Nông thôn mới không chỉ là danh hiệu, mà là dấu ấn tinh thần

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM không phải là điểm kết thúc mà là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển mới. Trong bối cảnh Hà Nội sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân và nông thôn là nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển.

Thời gian tới, TP. Hà Nội sẽ tập trung quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Trung ương; nghiên cứu, ban hành các cơ chế đặc thù để nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng đô thị hóa phát triển kinh tế nông thôn bền vững, hiện đại; chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển không gian sống xanh - sạch - đẹp, xây dựng Thủ đô hài hòa với thiên nhiên, đáng sống cho các thế hệ mai sau...

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại lễ công bố.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hà Nội trong công tác xây dựng NTM.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cùng với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã đưa Hà Nội trở thành địa phương nằm trong top đầu cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Lê Minh Hoan đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hà Nội tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại, môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững...

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, NTM không chỉ là danh hiệu, mà là dấu ấn tinh thần. Không chỉ là cột mốc để đạt, mà là chặng đường để tri ân những con người lặng lẽ bao năm qua đã góp công, góp sức làm nên điều tưởng chừng không thể.../.