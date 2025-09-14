(TBTCO) - Ngày 13/9/2025, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em xã Huổi Một, tỉnh Sơn La bị ảnh ưởng bởi thiên tai.

Xã Huổi Một, tỉnh Sơn La là một xã khó khăn với 27 bản, 2.230 hộ dân và 12.300 nhân khẩu. Trong đợt mưa lũ cuối tháng 7/2025 đã gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn xã Huổi Một khiến 184 hộ với 905 nhân khẩu bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở. Ảnh hưởng của mưa lũ đã khiến người dân xã Huổi Một lại càng chồng chất khó khăn.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra các loại thuốc trước khi phát cho người dân.

Bác sĩ khám bệnh cho trẻ em xã Huổi Một.

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, ngày 13/9, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương và các doanh nghiệp bảo hiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 600 trẻ em trên địa bàn.

Các em học sinh dự chương trình.

Đây là lần đầu tiên người dân xã Huổi Một được tiếp cận đoàn y tế với chuyên môn cao, quy mô đoàn lớn. Qua thăm khám sức khỏe, các bác sĩ phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu suy dinh dưỡng, viêm tai giữa, ho… Các bác sĩ cũng phát hiện trẻ bị bệnh có chỉ định lên bệnh viện tuyến trên để kiểm tra. Nhiều cháu đã được phát hiện và được tư vấn để điều trị kịp thời.

Bác sĩ khám bệnh cho trẻ em xã Huổi Một.

Tại chương trình, các bác sĩ cũng đã tư vấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật; phòng, chống tai nạn thương tích, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng hợp lý an toàn cho trẻ em.

Các đơn vị tặng quà cho các trường học và học sinh trên địa bàn.

Bên cạnh việc khám bệnh, tặng quà phát thuốc miễn phí cho khoảng 600 em mầm non, Đoàn thiện nguyện cũng đã trao tặng các mòn quà: 3 phòng máy tính (60 máy tính và thiết bị phòng máy tính), 20 xe đạp, gần 400 bộ bàn ghế học sinh, 1.000 áo ấm cho trẻ mầm non, nhiều thiết bị học tập, quà trung thu,…

3 phòng máy tính (60 máy tính và thiết bị phòng máy tính)

Học sinh nhận áo ấm và quà Trung thu.

Học sinh nhận xe đạp của đơn vị tài trợ.

Tổng giá trị hiện vật chương trình khoảng 1,2 tỷ đồng, do các đơn vị đóng góp và vận động từ các doanh nghiệp.