Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 8 tháng tăng trưởng 41% so cùng kỳ

(TBTCO) - Lũy kế 8 tháng năm 2025, Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách đạt hơn 14.000 tỷ đồng, bằng 68% dự toán pháp lệnh, bằng 58% dự toán năm tỉnh giao và bằng 141% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay sau khi sáp nhập từ ngày 1/7/2025 đến nay, Thuế tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp để vận hành bộ máy ổn định, thông suốt, không bị gián đoạn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thuế cũng như hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thuế.

Thuế tỉnh Thái Nguyên giao ban đánh giá kết quả đạt được, bàn giải pháp thu ngân sách những tháng tiếp theo. Ảnh: CT

Nhờ vậy, công tác thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng năm 2025 đạt hơn 14.000 tỷ đồng, bằng 68% dự toán pháp lệnh, bằng 58% dự toán năm tỉnh giao và bằng 141% so với cùng kỳ năm 2024. Nếu loại trừ số thu tiền sử dụng đất, thu ngân sách đạt 57% dự toán pháp lệnh, bằng 55% dự toán năm tỉnh giao và bằng 116% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Thuế tỉnh Thái Nguyên, có 4/7 chỉ tiêu có số thu bằng 71 - 111% dự toán pháp lệnh, bằng 66 - 96% dự toán năm tỉnh giao, bằng 116 - 247% so với cùng kỳ thực hiện; 3/7 chỉ tiêu là thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu thuế bảo vệ môi trường và thu tiền sử dụng đất có số thu bằng 89 - 99% so với cùng kỳ.

Tính theo đơn vị thu, so với dự toán được giao đầu năm, có 3/11 đơn vị có số thu đạt và vượt so với tiến độ phải thu bình quân tháng trong năm, gồm Thuế cơ sở 5, Thuế cơ sở 4, Thuế cơ sở 2.

So với dự toán được giao đầu năm đã loại trừ tiền sử dụng đất, xổ số, thuế tối thiểu toàn cầu, có 8/11 đơn vị có số thu đạt và vượt so với tiến độ phải thu bình quân tháng trong năm, gồm: Thuế cơ sở 5, Thuế cơ sở 8, Thuế cơ sở 4, Thuế cơ sở 7, Thuế cơ sở 6, Thuế cơ sở 2, Thuế cơ sở 3, Phòng Kiểm tra số 1.

Cũng theo đánh giá của Thuế tỉnh Thái Nguyên, các mặt công tác như quản lý và hỗ trợ người nộp thuế; kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; quản lý hộ kinh doanh… tiếp tục được toàn đơn vị duy trì, triển khai và thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Về định hướng nhiệm vụ công tác thuế tháng 9/2025, lãnh đạo Thuế tỉnh Thái Nguyên yêu cầu toàn đơn vị cần tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước; quản lý thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quản lý thuế đối với tài nguyên, khoáng sản; quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức..., đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách được giao./.